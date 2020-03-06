مستشار حكومي يدعو المصارف العراقية إلى تقليل فوائد القروض











دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، مجالس إدارات المصارف العراقية، إلى تقليل نسبة الفوائد على القروض، محذرا من تلك الفوائد تهدد الاقتصاد العراقي.

وقال صالح في تصريح صحفي إن “مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها هو التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، حيث أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف لتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك».

وأضاف أن “فائدة البنك المركزي كبيرة جدا، وهي بحاجة الى إعادة النظر، لاسيما أن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6%”. مبينا أن “فرض فائدة عالية يتسبب بوقوع خسائر كبيرة، ويعرض الحياة الاقتصادية للخطر».

ولفت صالح إلى “ضرورة حصول وقفة جوهرية من السلطة النقدية والجهاز المصرفي، ووزارة المالية لإعادة النظر في القروض وإداراتها بشكل صحيح”..