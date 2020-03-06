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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 10:10 ص

التربية: قرار دوام المدارس مرتبط بقرارات خلية الازمة

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التربية: قرار دوام المدارس مرتبط بقرارات خلية الازمة

اعلنت وزارة التربية ان قرار دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه ، مرتبط بقرارات خلية الازمة.


واكدت الوزارة  في بيان ان " مؤسساتها التربوية والتعليمية لديها حزمة من البدائل والمعالجات لمواجهة اي طارئ بما يضمن سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة"، مشيرة الى ان  " دوام التلاميذ والطلبة في مدارسهم من عدمه مرتبط بقرارات الخلية ، لكون وزارتنا عضو في خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55) ".


ودعت الوزارة  ، جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة ، منها مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع المدارس الالكترونية لتوفير فرص تعليمية بديلة، وقيام التلفزيون التربوي بالعمل على تقديم دروس تعليمية في مختلف المواد ولجميع المراحل التعليمية وعلى مدار الساعة"، كما طالبت العوائل بتوجيه ابنائها التلاميذ والطلبة بمضاعفة الجهود ومتابعة الدروس التي يبثها التلفزيون التربوي".
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