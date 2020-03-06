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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 06 آذار 2020 10:04 ص

وفاة مستشار وزير خارجية إيران السابق بكورونا

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وفاة مستشار وزير خارجية إيران السابق بكورونا




اعلنت  وسائل إعلام إيرانية، وفاة  مستشار وزير الخارجية السابق حسين شيخ الإسلام، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت وكالة "فارس" أن شيخ الإسلام، توفي مساء  امس  في مستشفى "مسيح دانشوري" بعد معاناته مع مرض كورونا.

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أخر تعديل: الجمعة، 06 آذار 2020 10:25 ص
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