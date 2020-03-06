وفاة مستشار وزير خارجية إيران السابق بكورونا

اعلنت وسائل إعلام إيرانية، وفاة مستشار وزير الخارجية السابق حسين شيخ الإسلام، بعد إصابته بفيروس كورونا. وذكرت وكالة "فارس" أن شيخ الإسلام، توفي مساء امس في مستشفى "مسيح دانشوري" بعد معاناته مع مرض كورونا. Copy أخبار متعلقة صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة اربعة حالات مشتبه إصابتها بكورونا مدير صحة النجف : يحذر الاهالي من الاستهانة "بكورونا " اجراءات لحجر عائلة الفتاة المصابة بكورونا في كربلاء وزير الصحة الايراني :يكشف عدد المصابين بكورونا الصحة تنفي وجود اي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف محافظة ذي قار تنفي تسجيل حالة اشتباه أو إصابة بكورونا