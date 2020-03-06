وفاة مستشار وزير خارجية إيران السابق بكورونا









اعلنت وسائل إعلام إيرانية، وفاة مستشار وزير الخارجية السابق حسين شيخ الإسلام، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "فارس" أن شيخ الإسلام، توفي مساء امس في مستشفى "مسيح دانشوري" بعد معاناته مع مرض كورونا.



