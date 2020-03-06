الصحة النيابية تطالب باغلاق المنافذ الحدودية لمدة شهر وتدعو البرلمان الى جلسة طارئـة لمواجهة مخاطر كورونا







طالبت لجنة الصحة وشؤون البيئة النيابية ، الحكومة باغلاق المنافذ الحدودية لفترة شهر واحد على الاقل ، .

ودعت مجلس النواب للانعقاد بجلسة استثنائية طارئة بحضور رئيس الوزراء ووزراء الصحة والداخلية والمالية ، لمعرفة اجراءتهم المتخذة لمواجهة تفشي فايروس كورونا ، مع تخصيص ميزانية طارئة لمواجهة هذا المرض الخطير .



وذكرت اللجنة انها " اجرت زيارة تفقدية للمنافذ الحدودية في محافظات واسط وميسان والبصرة ، ووجدت ضعفا في الاجراءات اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد الى داخل العراق وخصوصا عبر التبادل التجاري.