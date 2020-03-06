القوات الأمنية تطهر مدارس فى الديوانية للوقاية من فيروس كورونا

قامت عناصر من القوات الأمنية بتطهير مدارس في محافظة الديوانية بمواد معقمة، للوقاية من فيروس كوفيد-19 (كورونا) الآخذ في الانتشار من الصين إلى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران خاصة، البلد المجاور للعراق، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس حوالي 40 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك وواسط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان، إنه "تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

وأضاف أنه "تمّت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".

وأعلنت وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 35 اصابة.