نائب عن ديالـى يحذر من عدم الاستعداد لمواجهة انتشار فايروس كورونا في المحافظة

حذّر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، من عدم اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الكامل للحد من انتشار فايروس كورونا في المحافظة .



وقال الدهلكي في تصريح صحفي " بعد تمكن وباء كورونا من إصابة عدد من العراقيين وانتشاره في بعض المحافظات ومنها بغداد ، لابد ان تقوم الدوائر المعنية الصحية والخدمية في المحافظة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة من اجل حماية ارواح المواطنين".



وطالب الدهلكي الكوادر المعنية في وزارة الصحة بتهيئة كافة المستلزمات الصحية لرفد محافظة ديالى ، بما تحتاج للسيطرة على الوباء وعدم تفشي او اصابة مواطني المحافظة ، داعيا محافظ ديالى ومدير صحتها بان تكون معالجة او فحص الحالات المشتبه بها خارج المدن السكنية لضمان عدم تلوث او انتشار الوباء بين صفوف المواطنين.