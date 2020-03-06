التعليم العالي : ننتظـر قرار خلية الازمة لتمديد تعطيل الجامعات







اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم صدور قرار لغاية الآن بشأن تمديد تعطيل دوام الطلبة في الجامعات من عدمه ، مشيرة الى انها تنتظر قرار خلية الازمة المشكلة بشأن فيروس كورونا .







وقال مدير قسم العلاقات العامة والاعلام للوزارة عدنان العربي إن " الوزراة تنفذ القرار الصادر من خلية الأزمة التي هي جزء منها ولا يمكن ان تتخذ الوزارة قراراً بمفردها " ، مبينا ان " الوزارة وجهت جميع ملاكاتها التعليمية والتدريسية في الجامعات كافة الى التواصل مع طلبتهم عبر وسائل متعددة ومتاحة ، منها مواقع التواصل الاجتماعي ونظام التعليم الالكتروني لتوفير فرص تعليمية بديلة ، وقد باشرت الجامعات والكليات بتطبيق ذلك.