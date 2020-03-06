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الجمعة, 06 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 06 آذار 2020 09:22 ص

علماء صينيون يكتشفون نوع جديد من «كورونا» أشد فتكاً من الفيروس الحالي

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اكتشف باحثون صينيون، نوعين مختلفين من فيروس كورونا الجديد يمكن أن يتسببا في حدوث عدوى عالمية، بحسب دراسة أولية نُشرت يوم الثلاثاء.

وتوصل العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي، إلى أن هناك نوعًا أكثر عدونيه من فيروس كورونا الجديد، وتبين أن هذا النوع كان هو السائد في المراحل المبكرة من تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية.

لكن انتشار هذا النوع من الفيروس انخفض منذ أوائل يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نشره الباحثون في مجلة الأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال الباحثون إن نتائجهم تشير إلى أن تطور أشكال جديدة من الفيروس كان "على الأرجح ناتج عن طفرات وانتقاء طبيعي إلى جانب إعادة التركيب".

وأضافوا: "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والبيانات الوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا".

و حذر الباحثون من أن البيانات التي تم فحصها في الدراسة لا تزال "محدودة للغاية"، مؤكدين أن هناك حاجة إلى دراسات متابعة لمجموعة أكبر من البيانات للحصول على "فهم أفضل" لتطور وبائيات فيروس كورونا الجديد.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءات احترازية طارئة.

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أخر تعديل: الجمعة، 06 آذار 2020 09:24 ص
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