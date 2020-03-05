لأول مرة بغداد بوست يفتح ملفات الإرهابي مقتدى الصدر.. علاقته بإيران فضحت عمالته للملالي وكشفت أوراقه 3-3

خبراء: الصدر هو الوجه الأحدث والأبشع للسياسة الإيرانية القذّرة في العراق



من بين تناقضات الارهابي مقتدى الصدر الكبيرة والواضحة داخل العراق، هى علاقته الملتبسة بإيران او الغير واضحة تماما كما ينبغي.

فأحيانا وخلال حكم حيدر العبادي، كان الصدر دائم الهجوم على إيران وكثيرا ما خرجت تظاهرات بالقرب من المنطقة الخضراء وفي قلب بغداد تهتف ايران برًا برًا.

لكن فجأة من أقصى المعارضة لأقصي التأييد، يظهر الصدر بجوار خامنئي العام الماضي في أكثر من زيارة ثم يترحم على الارهابي قاسم سليماني بدموع حارة عليه وعلى دوره، ثم يذهب مؤخرا إلى ايران وهذه هى الأدهى، ففي عز استمرار التظاهرات العراقية ويأخذ الأوامر لسحقها من هناك وفق كل المصادر التي تابعت زيارته.

والحقيقة أن الصدر، هو واحد من سياسي الصدفة داخل العراق، يقول ما لا يفعل، ويعلن ما لا يبطن. ويبدو أن مقتل الإيراني قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس قد (خلط) أوراق إيران، وفي الوقت نفسه أظهر للوطنيين العراقيين أن هذا المعمم، وفق مراقبون، أفاك منافق، خدع كثيرين عندما كان يتزعم حركات المتظاهرين ويدعمها ويطالب بالإصلاح، وهو لا يقل (إيرانية) عن سليماني والمهندس.



والواضح انه يريد وعلى ما يبدو أن يكون حسن نصر الله العراق، فهو يحذو حذوه ويقتفي آثاره، ومن المعروف أن نصر الله كان قد أعلن أنه يسعى لإلحاق لبنان لتكون جزءًا من الجمهوية الإيرانية الإسلامية، ويبدو أن الصدر يسير على ذات الخطى، وفات عليه أن الظرف التاريخي في بدايات الثمانينيات من القرن الماضي هو الذي صنع نصر الله، والظرف التاريخي اليوم هو -أيضًا- الذي يكبل نصر الله الآن.

مقتدى الصدر ما زال تلميذًا في حوزات قم، وثقله الديني يٍستمده من والده المرجع الديني الشهير محمد الصدر الذي أعدمه صدام حسين، كما أن أفقه السياسي في منتهى المحدودية، وهو يعتمد على مستشارين دس أغلبهم النظام الإيراني حوله، يملون عليه ما يجب أن يفعل وما لا يفعل، لذلك جاءت رهاناته السياسية الأخيرة خاسرة،

وموقف الصدر تجاه الاحتجاجات الأخيرة، أو ثورة أكتوبر عام 2019 ضد مستويات المعيشة السيئة، وارتفاع معدلات البطالة، والفساد، والطائفية والتدخل الإيراني، والعديد من حالات الفشل الأخرى للنظام السياسي العراقي بعد عام 2003، فضح إيرانيته وتوجهاته.

والحق ان كثيرا من دم المتظاهرين في العراق أخيرا في رقبة ايران والصدر معا..

ويشير مراقبون الى ان علاقة الصدر بإيران قد جاءت على العراق بكل شر. كما ان ميليشيا القبعات الزرقاء هى التي نقلت للحشد الشعبي الارهابي كافة تفاصيل المظاهرات والاشخاص المشاركين فيها.

وشددوا على أن اللجوء للصدر من جانب ايران، ،جاء بعد أن احترقت أوراق عملائها السابقين أمثال "نوري المالكي" و"الحكيم"، هنا ظهرت بوادر إرهاصات تيار شيعي وطني معتدل مال إليه "مقتدى الصدر" الذي بدا وكأنه عازم على إدارة الدفة السياسية وإعادة العراق إلى مساره العربي والوطني، إذ بدأ بزيارة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عام 2017، ولكن سرعان ما تم قلب الطاولة وخلط الأوراق بعد اشتعال الشارع العراقي بكل أطيافه وطوائفه محارباً الفساد رافضاً أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن العراقي، وعلى رأسها التدخلات الإيرانية. عاد "الصدر" إلى حضن المرشد ناسفاً كل المصالح الوطنية والشعارات البراقة التي كان يصدح بها ليل نهار بخطة إيرانية واضحة المعالم من خلال أسلوبين يمثلان السياسة الإيرانية أيما تمثيل وهما:

أولاً: تمويل المليشيات: وهي سياسة ثابتة في النهج الإيراني، وذلك بتجنيد أذرع لها ليس على شكل عملاء أو أفراد بل بزرع مليشيات طائفية تنفق عليها وعلى تمويلها وتسليحها وتدريبها، وبذل كل ما تستطيع حتى تصبح هذه المليشيات جزءاً من الحياة السياسية، وما "القبعات الزرقاء" الصدرية إلا نواة لمليشيا قادمة على الساحة العراقية قد تكون أشد تطرفاً وارتباطاً بإيران من غيرها على غرار المليشيات التي جندتها "إيران" في سوريا بعد اندلاع الصراع فيها.

ثانياً: سياسة ربط المصير: دائماً توازي "طهران" في تجنيد عملائها بين أمرين لا يلتقيان مهما امتدا الأمر، الأول تأسيس المليشيا المرتبطة بقرار حرسها الثوري ومرشدها على مستوى العناصر كافة، والأمر الثاني ربط هذه المليشيا بقيادة دينية محلية تضفي عليها القداسة طالما هي تسير بأمر "إيران"، ولكن ما إن تحاول هذه القيادة حرف مسار هذه المليشيا وتحويلها إلى الارتباط بها فقط، فإن هذه المليشيا مستعدة للانقلاب عليها في أية لحظة واغتيالها وتشييعها بصفة (شهيد) أو بتحويلها إلى الهامش بمجرد فقدانها للأوراق المطلوبة لتمرير السياسة الإيرانية، الهامش الذي يسع الكثير من هؤلاء، فبعد أن فقد "المالكي" و"الحكيم" تلك الأوراق لم يعد لهما أي صوت أو وجود على الساحة العراقية، سواء الشعبية أو السياسية، الأمر الذي يدفع عملاء إيران إلى التذلل وبذل كل ما يملكون من خسة وعمالة في سبيل صعودهم ودعمهم وزيادة نصيبهم من المكاسب في النفوذ والمال والسلطة، وهذا ما يفسر قدرة "الصدر" على تجنيد المليشيات والحملات الإعلامية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة فيما لا يدع مجالاً للشك أنه اختار العمالة لايران..

مقتدى الصدر هو الوجه الأحدث الأبشع للسياسية الإيرانية القذرة داخل العراق.