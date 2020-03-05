مدير صحة النجف : يحذر الاهالي من الاستهانة "بكورونا "

وجه مدير صحة النجف رضوان كامل، الخميس، رسالة الى الاهالي بشأن انتشار فيروس كورونا، فيما حذر من الاستهانة بالفيروس.



وكان محافظ النجف لؤي الياسري، أعلن الثلاثاء (25 شباط 2020)، تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا‎.‎



وقال الياسري في بيان، "نطمأن ابناء النجف الكرام ان الوضع الصحي في عموم المحافظة جيد واخوانكم في صحة النجف في درجة ‏عالية من المهنية يعملون على مدار الساعة لمتابعة احوال المواطنين ولم يتم تسجيل اي اصابة جديدة سوى التي اعلن عنها يوم أمس ‏وتم التعامل معها وفق المعاير الدولية الصحية‎".



وأضاف، أنه "بعد الاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة العراقية والقنصلية الإيرانية وموافقة منظمة الصحة العالمية تم قبل قليل ‏اخلاء المواطن الايراني المصاب بفايروس كورونا من مستشفى الحكيم العام في النجف الاشرف ونقله الى جمهورية ايران الاسلامية ‏عن طريق البر وبواسطة سيارة اسعاف مجهزة ومهيأة لهذا الغرض ومحكمة صحياً‎".‎



وتابع المحافظ، أن "التعطيل الرسمي لجميع المدارس والجامعات في المحافظة لمدة 10 ايام، ووجهنا بعدم دخول الجنسيات الاجنبية ‏والعربية للمحافظة وخصوصا الدول المصابة بڤايروس كورونا وتحديدا جمهورية الصين وجمهورية ايران الاسلامية وتايلند ‏وكورية الجنوبية وايطاليا وسنغافورة واليابان وكذلك الدول العربية المجاورة للعراق التي ظهر بها الڤايروس‎".‎



وقال الياسري، "كما اننا نوصي ابناء المحافظة المقدسة بعدم التجمع بالاماكن العامة المفتوحة وكذلك الاماكن المغلقة وندعو ايضا ‏تأجيل اقامة كافة المناسبات التي يكثر بها التجمعات البشرية وفسح المجال للفرق الصحية اخذ دورها في الوقت الحاضر، وتوجيهنا ‏لجميع الدوائر الحكومية بالمحافظة وكذلك دعوتنا لجميع منظمات المجتمع المدني الغاء المهرجانات والمؤتمرات والندوات بكافة ‏أنواعها في الوقت الحاضر من اجل فسح المجال للفرق الصحية تفتيش كل الاماكن دون معرقلات‎".‎



وأشار الى أن "فرقنا الصحية قامت اعتبارا من هذا اليوم بتفتيش المدارس الدينية وتم تعقيمها وتعفيرها وفق المعاير الصحية العالمية، ‏وتم صباح هذا اليوم الفرق الصحية بزيارة الملامسين للمصاب بالفيروس المحجورين في مكان محصن وتبين انه لم تظهر عليهم اي ‏عوارض الفايروس لغاية هذه اللحظة وحالتهم الصحية سليمة‎".‎



وقال الياسري، "تاكيدنا المستمر للامن الاقتصادي بمتابعة بعض الصيدليات وبعض والمذاخز وبعض التجار المنتفعين الذين يعتاشون ‏على الازمات في هذا الظرف وان يحاسبوهم وفق القانون وعدم التهاون بذلك مطلقا فضلا عن تاكيدنا على السيطرات بمنع خروج ‏الكمامات ومواد التعقيم، واخيرا نشكر ابناء المحافظة المقدسة بكل مسمياتها التي تعاونت بشكل كبير مع الفرق الصحية والتي تتعامل ‏مع الموضوع بشكل عالي من المهنية وفق اعلى المعاير الصحية العالمية‎".‎