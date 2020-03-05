نور المالكى يهاجم بلاسخارت: معتبرها "استفزازية" وغير" منصفه"

هاجم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الخميس الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، معتبراً بأنها "استفزازية" و"غير "منصفة".



وقال الائتلاف في بيان ، إنه "يسجل استياءه الشديد من بعض المضامين الاستفزازية الواردة بالتقرير الذي تلته المبعوثة الأممية في العراق السيدة جنين بلاسخارت امام مجلس الامن في نيويورك".



وأضاف، أن "التقرير كان غير منصف وسقط في الانتقائية غير الموضوعية لأنه يقدم صورة مشوشة وفيه إساءة للنظام السياسي الديمقراطي في العراق".



وأشار الائتلاف إلى أنه "رغم حديثه عن وقائع ومجريات الاحداث التي رافقت حركات الاحتجاج الا أن السيدة بلاسخارت تناست ان تشير في تقريرها مواقف القوى الوطنية والحكومة التي ادانت كل أشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين وكذلك ضد الاجهزة الامنية".



وتابع البيان أن بلاسخارت "أغفلت المساعي الجادة من قبل جميع الأطراف نحو تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المتظاهرين وتعيد هيبة الدولة وتلتزم بإجراء انتخابات مبكرة".



وعبر الائتلاف عن رفضه لإحاطة بلاسخارت، داعياً إياها إلى "تحري الدقة في التقييم والتزام الموضوعية".



وكانت بلاسخارت قد قدمت إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قالت فيه إن "الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الأمر لا يجب أن يخفيه القادة السياسيون، بل يجب تفكيك هذه الجماعات".



وأشارت إلى أن "هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة"، داعية البرلمان العراقي إلى إكمال تشريع قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.