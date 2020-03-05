بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
القبض على 14 متهما و ضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:07 م

مسؤول ايطالي : ارتفاع عدد حالات الوفاة "بفيروس كورونا" إلى 148 حالة

Doc-P-336116-637187527557907317
أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.

وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.
وازداد عدد المصابين من 3089 مصابا إلى 3858 خلال يوم واحد.

وبلغ عدد المتعافين 414 شخصا، فيما كان عددهم 276 شخصا أمس الثلاثاء
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 05 آذار 2020 10:35 م
إقرأ ايضا
عاجل 1

عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 05 آذار 2020 01:55 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

بعد أن انتشر في كل الأقاليم .. إيران تعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا 05 آذار 2020 01:42 م

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

وفاة المعمم الإيراني محسن حبيبي لإصابته بفيروس كورونا 05 آذار 2020 11:04 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

بعد الإعلان عن أول وفاة بالفيروس.. كاليفورنيا تعلن حالة طوارئ صحية بسبب كورونا 05 آذار 2020 11:01 ص

ترامب وروحاني

ترامب يعرض على طهران المساعدة في مواجهة انتشار “كورونا” 05 آذار 2020 10:58 ص

8edf7813-758e-459e-8969-3750840d6ce9

الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة 05 آذار 2020 10:54 ص

كورونا

السعودية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد 04 آذار 2020 10:30 م

السفارة الأمريكية

امريكا تعلن عن تمويل 25 دولة بـ 37 مليون دولار 04 آذار 2020 08:46 م

التعليقات