بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
القبض على 14 متهما و ضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 09:21 م

صحة واسط: حالة كورونا الجديدة لشخص يعمل سائق في المنفذ الحدودى

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_٢٠١١٤٦


أصدرت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الحالة الجديدة المصابة بفيروس (كورونا)، التي تعتبر الحالة الثالثة المؤكدة في المحافظة.

وقالت الصحة في بيان صحفي  انه "تم تسجيل حالة جديدة مصابة بمرض كورونا لشخص من أهالي جصان يعمل سائق في المنفذ الحدودي".

وأشارت الى انه "تم ادخاله المستشفى يوم أمس وارسلت العينات للمختبر المركزي وكانت النتيجة موجبة ".

ونبهت الى ان "المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج وتم إرساله الى مستشفى العزل في بغداد ".

وبينت ان "هذه الحالة هي الثالثة التي تسجل في المحافظة"، مشيرة الى انه "تم توجه الكوادر الطبية لفحص جميع الملامسين للمريض وتقديم المشورة الطبية لهم".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، ليترفع العدد الاجمال للمصابين في العراق الى 38 شخصاً.

واكد بيان جديد صادر عن الوزارة، "اصابة ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد"، موضحا أن المسجلين الجدد "حالتين في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

وأشار البيان الى انه "تمت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض".

ودعت الوزارة الى "تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Doc-P-336378-637189530328886565

كربلاء تمنع دخول المواطنين للمحافظة لمدة اسبوع 05 آذار 2020 09:56 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_١٩٣٤٠٠

مسجد الكوفة : يصدر قرارات من بينها الغاء ’’شعيرة الأعتكاف ’’ للوقاية من كورونا 05 آذار 2020 08:39 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_١٩١٩٢٢

تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي كركوك وواسط 05 آذار 2020 08:27 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_١٨٥٥٥٠

الشمري : ازمة كورونا اثبتت ان لدينا حكومة بلا اخلاق ووزارة صحة بلا صحة وشعب بلا مروءة ​ 05 آذار 2020 08:02 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_١٨٠٧١٦

إعادة فتح "العتبة العلوية" مجدداً أمام الزائرين 05 آذار 2020 07:15 م

IMG_٢٠٢٠٠٣٠٥_١٧٥٩٤٣

صحة الرصافة : تقوم بتعقيم مستشفى الكندي ضد كورونا 05 آذار 2020 06:54 م

وزارة التخطيط

التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق 05 آذار 2020 02:59 م

مخيم

الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا 05 آذار 2020 02:44 م

التعليقات