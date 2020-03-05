الطائي : ينفي تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى هجوم ارهابي.‏

نفى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، اليوم الخميس، تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى هجوم ارهابي.‏





وقال إن ”الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن ‏الحوت) عارية عن الصحة”، لافتاً إلى أن”نزاعاً عشائرياً بين أفراد من عشيرة آل غزّي وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض”.‏



وأشار الطائي إلى أنه”أجرى اتصالاً مع شيخ العشيرة ،الذي أوضح ان الموضوع حسم ،ولا يوجد أي خلاف بين أبناء العشيرة” مؤكداً ‌‏”عدم وجود أي عمليات اعتقال حاصلة‎.‎



وأضاف أن”الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر ، عدا الحوادث الجنائية البسيطة “، لافتاً إلى أن”المنشآت ‏النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل‎.