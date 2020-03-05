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الخميس, 05 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 09:02 م

الطائي : ينفي تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى هجوم ارهابي.‏

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نفى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، اليوم الخميس، تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار جنوب العراق إلى هجوم ارهابي.‏


وقال إن ”الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن ‏الحوت) عارية عن الصحة”، لافتاً إلى أن”نزاعاً عشائرياً بين أفراد من عشيرة آل غزّي وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض”.‏

وأشار الطائي إلى أنه”أجرى اتصالاً مع شيخ العشيرة ،الذي أوضح ان الموضوع حسم ،ولا يوجد أي خلاف بين أبناء العشيرة” مؤكداً ‌‏”عدم وجود أي عمليات اعتقال حاصلة‎.‎

وأضاف أن”الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر ، عدا الحوادث الجنائية البسيطة “، لافتاً إلى أن”المنشآت ‏النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل‎.
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