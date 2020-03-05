مسجد الكوفة : يصدر قرارات من بينها الغاء ’’شعيرة الأعتكاف ’’ للوقاية من كورونا





عقد أمين مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به محمد مجيد الموسوي اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء الأقسام ومسؤولي الشعب لمناقشة كيفية وقاية العاملين والزائرين من مرض فيرورس كورونا، ومراعاة للظرف الصحي الراهن.



وبحسب بيان صادر عن المسجد، فقد تم خلال الاجتماع "اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية من شانها تجِّنب العاملين والزائرين الإصابة بهذا المرض المعدي منها يكون دوام العاملين بنسبة 75% مع مراعاة توفير الخدمات للزائرين بشكل تام".



وأضاف البيان "كما تم إلغاء جميع النشاطات الثقافية التي تقيمها الأمانة، فضلاً مجالس العزاء الأسبوعية".



كما خلُص الاجتماع الى ان من "ضمن الاجراءات الوقائية في هذه المرحلة هو إلغاء شعيرة الاعتكاف التي تقام في مسجد الكوفة المعظم في الأيام البيض من شهر رجب الأصب".



وأوضح البيان "يأتي ذلك حرصاً من الامانة على إبعاد المجتمع عن أي مرض انتقالي، وفي الختام ابتهل المجتمعون بالدعاء الى الله العلي القدير ان يجنب الجميع كل سوء ومكروه انه سميع مجيب".