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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 08:02 م

الشمري : ازمة كورونا اثبتت ان لدينا حكومة بلا اخلاق ووزارة صحة بلا صحة وشعب بلا مروءة ​

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قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري ، الخميس 5 اذار 2020، ان ازمة كورونا اثبتت ان في العراق حكومة بلا اخلاق وشعب بلا مروءة، حسب تعبيره.

وقال الشمري في تغريدة بحسابه على موقع ( تويتر ) " بينت ازمة وباء ‎كورونا في ‎العراق وطبيعة المحاجر وسوء الخدمة المقدمة للمرضى ان لدينا حكومة بلا اخلاق ووزارة صحة بلا صحة وشعب بلا مروءة، نحن ابطال في السخرية والتهكم والتحشيش والتسقيط لكننا عند المواقف الانسانية فقراء بلا تدبير" حسب تعبيره.

وختم الشمري تغريدته بتساؤل"متى نكون عند قدر المسؤولية !!؟".

وكانت وزارة الصحة العراقية اعلنت، الاربعاء 4 اذار 2020، تشخيص 3 اصابات جديدة بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان رسمي انه " تعلن وزارة الصحة والبيئة عن تأكيد تشخيص إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الاشرف".

واضافت انه "تم متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة".

واهاب البدر بالجميع الالتزام بالنصائح والارشادات التي من شأنها الوقاية من انتقال العدوى وتنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (03 آذار، 2020) ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق الى 31 بعد تسجيل 5 اصابات جديدة بـ 4 محافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، الدكتور سيف البدر، في بيان، إن "مختبرات وزارة الصحة، أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتين في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء"، مشيرا الى أن "كل المصابين كانوا قادمين من إيران".

ولفت الى أن "متابعة الحالات واكتشافها تمت من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة والمُصابين الآن راقدون في مؤسسات الوزارة التي خصصت لعذا الغرض وتجري متابعة حالتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة".

وأكد اتخاذ "وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 لاحتواء الحالات وعدم انتقالها"، لافتا الى تأكيد "الوزارة على التزام طرق الوقاية من انتقال العدوى".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (02 آذار، 2020) تسجيل 5 اصابات جديدة بفايروس كورونا 3 منها في بغداد لترتفع حالات الاصابة المسلجة بعموم البلاد الى 26 حينها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، سيف البدر، في بيان، أن "الوزارة شخصت خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ثلاث منها في بغداد وحالة في ميسان والخامسة في محافظة النجف الاشرف".

وأوضح: "تمّت متابعة الحالات المشتبه بها من قبل ملاكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات المختبرية المطلوبة وبعد إتمام الفحوصات تبيّن انها موجبة وهم حالياً يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي".

وأكد "اتخاذ وزارة الصحة والبيئة الإجراءات المطلوبة كافة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية".

وأشار الى ان "الوزارة تهيب بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم 55  لسنة 2020 لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا "الالتزام بالتوصيات التي تمنع انتقال العدوى".
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أخر تعديل: الخميس، 05 آذار 2020 08:05 م
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