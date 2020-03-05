نائب يدعو رئيس الجمهورية للالتزام بالدستور والتشاور مع الكتل السياسية لعدم تكرار الفشل الذي حصل مع علاوي



أكد النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان، ان ما يطرح من اسماء كمرشحين لرئاسة الوزراء غير دقيقة والحوارات ما زالت مستمرة ولم يتم الاتفاق على شخصية محددة حتى اللحظة، داعيا رئيس الجمهورية الى ان يتصرف وفقا للدستور وبالتشاور مع الكتل السياسية كي لا يتكرر الفشل الذي حصل مع محمد توفيق علاوي.



وقال ذيبان ، ان "هناك العديد من الاسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وهي غير دقيقة، وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على شخصية محددة"، مبينا اننا "دعونا رئيس الجمهورية ان لا يتصرف الا وفقا للدستور وبالتشاور مع الكتل السياسية كي لا يتكرر الفشل الذي حصل مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي".



واضاف ذيبان، "حتى اللحظة لاتوجد شخصية هي الاقرب لتولي المنصب وجميع الاسماء التي تطرح هي اسماء محترمة لدينا، وما زالت الحوارات مستمرة ما بين القوى السياسية"، لافتا الى ان "الجهود مستمرة للخروج بحكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب والمحاصصة ولي الاذرع وما حدث في حكومة علاوي هو امر غير صحيح وغير مقبول وينبغي ان يكون هناك اتفاق على انقاذ البلد من الوضع الذي هو فيه والعبور من هذه الازمة الى بر الامان".



