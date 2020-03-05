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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 07:15 م

إعادة فتح "العتبة العلوية" مجدداً أمام الزائرين

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اكد مصدر محلي مطلع من داخل العتبة العلوية، اليوم الخميس، بانه تمت إعادة فتح العتبة امام الزائرين.

وقال المصدر، انه "تمت اعادة افتتاح الحرم العلوي، امام الزائرين، بعد انتهاء مهام فرق التعقيم، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وبين المصدر، ان "قرار الاغلاق بالأصل كان مؤقتاً لغرض تعفير الضريح وتعقيم الأماكن المرتبطة بالعتبة العلوية".

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم، مسؤولي العتبة العلوية، بعدم غلق ضريح الامام علي.

وكان مصدر محلي من داخل محافظة النجف، قد افاد، الاثنين (24 شباط 2020)، ‏ بإغلاق ضريح مرقد الامام علي في المحافظة، لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقال المصدر، إن "العتبة العلوية أغلقت أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب في النجف الاشرف، لغرض التعقيم الطبي، بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا لطالب حوزوي إيراني الجنسية".

 
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