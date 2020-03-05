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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 06:42 م

لأول مرة بغداد بوست يفتح ملفات الإرهابي مقتدى الصدر.. القبعات الزرقاء.. ميليشيا مجرمة استهدفت المتظاهرين وقتلت المئات2-3

الصدر وميليشيا القبعات الزرقاء

خبراء: رغم قيام القبعات  الزرقاء بقتل مئات المتظاهرين لم يتم القبض على اي عنصر منهم

في الحلقات الممتدة عن الإرهابي مقتدى الصدر، التي ينشرها موقع بغداد بوست،  نتوقف في هذا الحلقة أمام ما يسموا بأصحاب القبعات الزرقاء أو بالاحرى ميلشيا القبعات الزرقاء، وهؤلاء كانوا قد ظهروا مدعومين من جانب مقتدى الصدر لقتل المتظاهرين في العراق والعمل على فض التظاهرات المستمرة منذ 5 شهور.
وجاء في تكليفهم، بأن المطلوب منهم أن يمهدوا الأرض أمام القوات الأمنية ويكشفوا المخربين!


 وتم هذا بالفعل ولكن على جثث نحو 1000 متظاهر عراقي
 وفي عز اشتداد التظاهرات، كان الارهابي مقتدى الصدر دعا أصحاب "القبعات الزرق" الذين يتبعونه، إلى تمهيد الطريق أمام القوات الأمنية لـ"كشف المخربين" على حد قوله.
وكتب في تغريدة له على "تويتر": "لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته، إسلامي.. علماني.. شيوعي.. مسلم.. مسيحي.. صابئي.. شبكي.. إيزيدي.. عربي.. كردي.. فيلي.. تركماني. كلنا للعراق، ولا تفرقوا بين أحد منهم، لا بفعل ولا بكلمة على الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف العراق، وسلام على ثوار العراق".


وأضاف: "لا تمييز بين ثوار تشرين (السلميين)، وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو من يريد الفتنة، أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين".
وتابع: "هلموا معا، لنكشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة قواتنا الأمنية البطلة، وما على الأعزة الغيورين، من أصحاب (القبعات الزرق)، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل".
 وبطريقته هذه في خلط الصواب بالخطأ بالجريمة، أعطى الصدر الإشارة الخضراء لميلشيا القبعات الزرقاء، لاستهداف وقنص المتظاهرين وحدثت مواجهات ساخنة واشتباكات عنيفة في النجف وبغداد وكربلاء وغيرها.
وبعد فترة من العمل القذر، ضد المتظاهرين في العراق واكتشاف حقيقتهم، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر اعتداء "أصحاب القبعات" على متظاهرين في ساحات الاحتجاج بعدما أمضوا أشهرا من الصداقة مع المحتجين، يعرفون عنهم كل شىء وطرق الامداد ووسائل المعيشة واسماء قادة التظاهرات.
وقد افتضح أمر القبعات حتى داخل آل الصدر، وكتب  الحساب الرسمي لجعفر الصدر ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تويتر: "لا للقبعات، نعم للدولة وقبعاتها".
وهو ما أظهر الخلافات بشأنها.. ودفع الصدر فيما بعد للكذب والادعاء مرة انها تؤمن المدارس وأخرى انها تدافع عنه، لكن حقيقتها كانت مكشوفة تماما وهى استهداف المتظاهرين وقتلهم في الساحات والميادين
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي. وذكرت المفوضية في تقرير لها أن عدد قتلى الاحتجاجات في العراق وصل إلى 543 شخصا على الأقل منذ بداية المظاهرات المناهضة للسلطة والنخبة الحاكمة في البلاد.
 في حين قدرت مصادر ميدانية، أن عدد قتلى المظاهرات يفوق أضعاف هذا العدد بمراحل وانهم يتخطون نحو ال1000 متظاهر سقطوا في المظاهرات بأيدي الصدر وعصابته.
 والواقع أن جرائم الصدر كثيرة ومتعددة في العراق.
 لكن القضية الأزلية كانت في التهاون الكبير، من جانب الحكومة مع الصدر وعصاباته، ورغم العدد الذي سقط فإنه لم يتم القبض على أي عنصر في ميلشيا القبعات الزرقاء وكان دم المتظاهرين قد أضحى ماءا
ويطالب مراقبون، الدولة في العراق بإحكام سيطرتها على الميلشيات والعصابات التي تجرأت على الدولة في العراق وفي مقدمتها عصابات الصدر وتقديمها للمحاكمة.

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