اجتماع خلية الأزمة بالبصرة لمناقشة إجراءات الوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا| صور

في إطار التعاون وتنسيق العمل المشترك بين مديريتنا والدوائر والمؤسسات ذات الصلة والعلاقة .. لما يصب في المصلحة العامة .

وحضر العميد الكمياوي تحسين علي ساري مدير دفاع مدني البصرة ويرافقة الرائد المهندس حسين عبد الواحد.خلف ضابط شرطة البئية .. اجتماع خلية الأزمة المنعقد هذا اليوم بديوان محافظة البصرة برئاسة النائب الاول لمحافظ البصرة

محمد طاهر التميمي ومدير دائرة صحة البصرة و مجموعة من قيادات المحافظة لمناقشة الإجراءات المتخذة للوقاية من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا والتاكيد على حملة (التعقيم)التي تقوم بها مديريتنا الممثلة بفريق الاستجابة (CBRN) خدمة للصالح العام

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