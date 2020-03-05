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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 03:09 م

النزاهة: الحكم 10 سنوات على نسرين عادل حردان مديرة مصرف حكومي لاختلاسها مبالغ مالية

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم غيابي بالسجن 10 سنوات بحق مديرة مصرف حكومي – فرع الرمادي سابقا نسرين عادل حردان، اليوم الخميس، لقيامها باختلاس مبالغ مالية.

وذكرت الهيئة في بيانيها، ان" حردان المُتهمة باختلاس مبالغ مالية عن طريق تقديم صك مزور، إضافة إلى ابتياعها ثلاثة صكوك بفرع المصرف في أبي غريب للمستفيد (أحد الموظفين في المصرف) والمفرقة قضيته الذي قام بسحب مبالغ الصكوك، لافتة إلى أن تلك الصكوك مزورة ولم تُحرَّرْ من قبل أصحاب الحسابات، كما أن إشعارات التسديد مُزوَّرةٌ؛ ممَّا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصرف بـلغ(612,500,000) مليون دينار.
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