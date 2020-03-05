التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق





وقعت وزارة التخطيط مع منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) خطة عمل البرنامج القطري للمنظمة في العراق للسنوات /2020-/2024.



وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد جوهان في بيان إن "هذا الإلتزام وجد مكاناً محورياً ضمن إطار إستراتيجية التخفيف من الفقر وخطة التنمية الوطنية (2018-2022)"، مضيفا ان "منظمة اليونيسف تسعى ضمن خطة العمل الى دعم الحكومة العراقية على المستويين الوطني والمحلي الى تسريع وتيرة إعمال حقوق الطفل في العراق".



واشار الى ان "رؤية البرنامج القطري تتلخص في أنه "بحلول 2024، يتم استفادة الأطفال و المراهقين و النساء في العراق بحماية أفضل والوصول الشامل والعادل الى خدمات أساسية جيدة النوعية بالإضافة الى التشاور بين منظمة اليونيسف ووزارة التخطيط كشريك ومنسق وطني لخطة العمل".



وبين جوهان ان "إعداد الخطة تتمثل في عملية تشاورية موسعة مع الشركاء من وزارات (التربية ، الصحة ،العمل والشؤون الإجتماعية ، الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ، الشباب والرياضة ووزارة العدل )"، مؤكدا انه "سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال خطط مشتركة بين الجهات العراقية ومنظمة اليونسيف لمدة سنتين (2020-2021).



ولفت الى ان "هذا العمل المشترك سيمنح الأولوية لدعم تسريع الوصول لخدمات الصحة والتغذية وخدمات المياه والصرف الصحي التي تساعد على الحد من وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال ؛ وخاصة الفتيات والأطفال الذين يعيشون في أوضاع إنسانية - للعودة إلى المدارس ، وإكمال التعليم الابتدائي الجيد والانتقال إلى التعليم الثانوي ؛ وحماية الأطفال والنساء من العنف والإيذاء والاستغلال ؛ فضلا عن تشجيع تنمية المراهقين وتعزيز مشاركتهم.



ف.ا