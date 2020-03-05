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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 02:53 م

تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد

محكمة التحقيق المركزية

صدقت محكمة التحقيق المركزية اقوال 10 متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في جانب الرصافة.

وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر  9 ملايين حبة مخدرة  تعرف شعبيا باسم  / الوردي/مخبأة في احد المخازن في جانب الرصافة".

من جهته اوضح  القاضي المختص / حسب البيان /  :"  انه ومن خلال الجهود المبذولة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة"، لافتا الى ان :المتهمين يتاجرون بالادوية المغشوشة من خلال تغيير (Lable) العلبة.

ف.ا
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