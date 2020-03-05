تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد



صدقت محكمة التحقيق المركزية اقوال 10 متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في جانب الرصافة.



وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر 9 ملايين حبة مخدرة تعرف شعبيا باسم / الوردي/مخبأة في احد المخازن في جانب الرصافة".



من جهته اوضح القاضي المختص / حسب البيان / :" انه ومن خلال الجهود المبذولة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة"، لافتا الى ان :المتهمين يتاجرون بالادوية المغشوشة من خلال تغيير (Lable) العلبة.



ف.ا