بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
القبض على 14 متهما و ضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 02:44 م

الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا

مخيم

دعت وزارة الهجرة والمهجرين وزارة المالية الى توفير تخصيصات مالية لتأمين مستلزمات البيئة الصحية السليمة للعوائل النازحة في مخيمات النزوح للوقاية من فايروس كورونا .

ونقل بيان للوزارة عن متحدثها الرسمي مدير عام شؤون الفروع علي عباس قوله : " ان هناك حالة قلق ومخاوف جدية من احتمال وصول فايروس كورونا الى مخيمات النزوح، وبالتالي نأمل أن تستجيب وزارة المالية بسرعة وتوفر تخصيصات مالية تكفي لتأمين كافة مستلزمات البيئة الصحية السليمة من مواد تعقيم عالية الجودة وكمامات ومواد التنظيف التي تحصن المخيمات ضد الفايروسات ".

وجدد المتحدث الدعوة لوزارة الصحة للتعاون  في تنظيم حملات توعية صحية في مخيمات النزوح بمخاطر كورونا وسبل الوقاية منه.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة التخطيط

التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق 05 آذار 2020 02:59 م

منفذ المنذرية

العراق يوقف التجارة مع إيران والكويت مؤقتا اعتبارا من 8 آذار 05 آذار 2020 01:53 م

طرق-بيع-أراضي-زراعية-990x556

16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي 05 آذار 2020 01:40 م

1020197125031205

صحة ديالى تدعو الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران 05 آذار 2020 01:39 م

النفط

رغم ضغوط كورونا.. النفط يصعد وسط توقعات بخفض أوبك للإنتاج 05 آذار 2020 01:38 م

fouad_hussain_1_25092018

مطالبة بسحب هذه الصلاحية من وزير المالية ... 05 آذار 2020 01:38 م

safe_image

عاجل| إلغاء خطبة الجمعة غدا في الصحن الحسيني الشريف بسبب كورونا 05 آذار 2020 11:22 ص

safe_image

عاجل.. وزير العدل: تقليص الدوام الرسمي بنسبة ٥٠ % لمنتسبي الوزارة بسبب كورونا 05 آذار 2020 10:51 ص

التعليقات