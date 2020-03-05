الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا



دعت وزارة الهجرة والمهجرين وزارة المالية الى توفير تخصيصات مالية لتأمين مستلزمات البيئة الصحية السليمة للعوائل النازحة في مخيمات النزوح للوقاية من فايروس كورونا .



ونقل بيان للوزارة عن متحدثها الرسمي مدير عام شؤون الفروع علي عباس قوله : " ان هناك حالة قلق ومخاوف جدية من احتمال وصول فايروس كورونا الى مخيمات النزوح، وبالتالي نأمل أن تستجيب وزارة المالية بسرعة وتوفر تخصيصات مالية تكفي لتأمين كافة مستلزمات البيئة الصحية السليمة من مواد تعقيم عالية الجودة وكمامات ومواد التنظيف التي تحصن المخيمات ضد الفايروسات ".



وجدد المتحدث الدعوة لوزارة الصحة للتعاون في تنظيم حملات توعية صحية في مخيمات النزوح بمخاطر كورونا وسبل الوقاية منه.



ف.ا