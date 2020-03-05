مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به.



وقالت المفوضية في بيان :" ان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه ، ومدى اهمية الاسراع في اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ".



و بشأن امكانية المفوضية وجاهزيتها الادارية والفنية واللوجستية ، اوضح :" ان اجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية يتطلب اسراع مجلس النواب باستكمال اجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة ، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لاجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة ان يكون الموعد في اقرب وقت ممكن" .



واضاف :" ان مجلس المفوضين ، استناداً الى قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019، يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لاجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات".

ف.ا