بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
القبض على 14 متهما و ضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 02:37 م

مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات

مفوضية الانتخابات

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان  موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به.

وقالت المفوضية في بيان :" ان  مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه ، ومدى اهمية الاسراع في اجراء انتخابات برلمانية مبكرة ". 

و بشأن امكانية المفوضية وجاهزيتها الادارية والفنية واللوجستية ، اوضح :" ان  اجراء  عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية  يتطلب اسراع مجلس النواب  باستكمال اجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية  لكل دائرة وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة ، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لاجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة ان يكون الموعد في اقرب وقت ممكن" .

واضاف :" ان  مجلس المفوضين ، استناداً الى قانون مفوضية الانتخابات رقم (31) لسنة 2019،  يعمل جاهداً  على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة  لاجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات". 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عالية نصيف

عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام 05 آذار 2020 02:33 م

112622020_iut7t

الحكومة العراقية .. تعالج الناس وهي عليلة !! 05 آذار 2020 01:36 م

flag

نائب سابق : الاكراد ليسوا بحاجة لان يعودوا الى كركوك 05 آذار 2020 01:33 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعيد افتتاح فرع آشور في الموصل 05 آذار 2020 11:29 ص

نازحين وفيضانات

مفوضية حقوق الانسان: وضع مخيمات النازحين مأساوي وكورونا التهديد القادم 05 آذار 2020 11:25 ص

كردستان

خبير اقتصادي: كردستان مدان للحكومة المركزية بنحو 50 مليار دولار 05 آذار 2020 11:23 ص

الخارجية

وزارة الخارجية تنفي اصابة اي من موظفيها بفايروس كورونا 05 آذار 2020 11:22 ص

كورونا

حقوق الانسان النيابية : تعامل الحكومة مع فيروس كورونا ليس بالمستوى المطلوب 05 آذار 2020 11:21 ص

التعليقات