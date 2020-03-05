بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
القبض على 14 متهما و ضبط اسلحة واعتدة ومواد مخدرة في البصرة التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 02:33 م

عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام

عالية نصيف

كشفت عضو لجنة  النزاهة النيابية  عالية نصيف، عن اعادة  حكومة تصريف الاعمال  استحداث درجة المفتش العام، محملة الحكومة جعل المفتشين السابقين يستمرون في تسلم رواتبهم. 

وقالت في بيان انه : على الرغم من إلغاء مناصب المفتشين العموميين في العام الماضي بعد أن تم التصويت عليه في مجلس النواب، تم الاتفاق مع وزارة المالية على اعادة استحداث درجة مفتش عام ضمن ملاك الوزارات لضمان استمرار المفتشين (الملغاة مناصبهم) بتسلم رواتبهم ومخصصاتهم السابقة، وحتى في حالة عدم نقلهم او تكليفهم بمنصب اخر داخل الوزارة يتسلمون رواتب اصحاب الدرجة الخاصة ".
 
وتساءلت نصيف : الى متى تستمر حكومة تصريف الاعمال بهدر المال العام من خلال قرارات باطلة؟ ومتى يتوقف مسلسل المجاملات والوساطات والمحسوبية على حساب المصلحة العامة والمال العام.
 
وشددت نصيف على : ضرورة إلغاء أية إجراءات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال في ما يخص استحداث درجات وظيفية للمفتشين العموميين الملغاة مناصبهم"، مطالبة القضاء وهيئة النزاهة بالتدخل وفتح تحقيق وقطع الطريق على أية محاولات لكسر القرار الذي اتخذه نواب الشعب العراقي".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مفوضية الانتخابات

مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات 05 آذار 2020 02:37 م

112622020_iut7t

الحكومة العراقية .. تعالج الناس وهي عليلة !! 05 آذار 2020 01:36 م

flag

نائب سابق : الاكراد ليسوا بحاجة لان يعودوا الى كركوك 05 آذار 2020 01:33 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعيد افتتاح فرع آشور في الموصل 05 آذار 2020 11:29 ص

نازحين وفيضانات

مفوضية حقوق الانسان: وضع مخيمات النازحين مأساوي وكورونا التهديد القادم 05 آذار 2020 11:25 ص

كردستان

خبير اقتصادي: كردستان مدان للحكومة المركزية بنحو 50 مليار دولار 05 آذار 2020 11:23 ص

الخارجية

وزارة الخارجية تنفي اصابة اي من موظفيها بفايروس كورونا 05 آذار 2020 11:22 ص

كورونا

حقوق الانسان النيابية : تعامل الحكومة مع فيروس كورونا ليس بالمستوى المطلوب 05 آذار 2020 11:21 ص

التعليقات