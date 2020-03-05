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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 01:47 م

موقع أمريكي يكشف حجم ثروة صلاح بعد 8 سنوات من الاحتراف

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وصلت ثروة الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى نحو 70 مليون دولار، وذلك بعد 8 سنوات فقط من الاحتراف في الملاعب الأوروبية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية أمريكية، صباح الخميس.
وبدأ صلاح مسيرته الاحترافية مع بازل السويسري عام 2012، قبل أن ينضم إلى تشيلسي الإنجليزي بعدها بعامين، ثم تمت إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي في شتاء 2015، قبل انضمامه إلى روما.
وتألق صلاح بشدة منذ قدومه إلى الدوري الإيطالي خاصة عند انضمامه إلى روما، وهو الأمر الذي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، لكنه فضل الانتقال إلى ليفربول عام 2017، مقابل 42 مليون يورو.
وحسب ما ذكره موقع "along the boards" الأمريكي، فإن حجم ثروة النجم المصري محمد صلاح وصلت إلى 70 مليون دولار، وذلك بعد 8 سنوات فقط من الاحتراف في عالم الساحرة المستديرة.
وأوضح المصدر أن صلاح يتقاضى راتبا أسبوعيا من ليفربول يصل إلى ربع مليون دولار، بالإضافة إلى حصوله على 165 ألف دولار على كل منشور يقوم بنشره على موقع تبادل الصور "انستجرام".
وبات صلاح أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم، نظرا لما حققه من إنجازات عديدة مع ليفربول بحصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، والحصول على المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم خلال العام قبل الماضي.
تألق صلاح جعله يتصدر أغلفة الصحف العالمية، كما أن مجلة "تايم" الأمريكية وضعته ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، بالإضافة إلى قيامه بعدة إعلانات دعائية لشركة "أديداس" العالمية، بجانب العديد من النجوم العالميين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني وبول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يشار إلى أن محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم، بقيمة سوقية تصل إلى 195 مليون دولار، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقا لتصنيف المركز الدولي للدراسات الرياضية لعام 2020.

ع د

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