بعد أن انتشر في كل الأقاليم .. إيران تعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا

أعلنت إيران، الخميس، "التعبئة الوطنية" لمكافحة فيروس كورونا الجديد، الذي أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه وصل إلى كافة الأقاليم الإيرانية تقريبا.



وقال وزير الصحة سعيد نمكي إن "مشروع التعبئة الوطني لمكافحة فيروس كورونا بدأ اعتبارا من الخميس في المناطق الأكثر تلوثا بهذا الفيروس، على أن يتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة في باقي محافظات البلاد"، بحسب ما نقلته وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن فيروس كورونا أصاب جميع أقاليم البلاد تقريبا، لكن إيران ستتجاوز هذا التفشي "بأقل" عدد من الوفيات.

وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة، نقلا عن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "هذا المرض واسع الانتشار، لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 92، وهي من أعلى أرقام الوفيات بالمرض خارج الصين التي ظهر بها لأول مرة، وأضافت الوزارة أن 2922 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وذكر موقع "إيران واير" الإخباري، نقلا عن "مصدر مطلع"، أن إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أصيب بفيروس كورونا، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأصيب العديد من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس، وتوفي مسؤول كبير، الإثنين، بعد إصابته بالعدوى.

وذكر التلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن إيران قررت إلغاء صلاة الجمعة في كل عواصم الأقاليم هذا الأسبوع بسبب تفشي الفيروس.

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