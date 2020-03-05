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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 05 آذار 2020 01:40 م

16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي

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16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي

كشفت وزارة الزراعة، عن  خطتها للعام الحالي التي تضمنت زراعة 16 مليون دونم في مختلف مناطق العراق، مؤكدة اطلاقها مليون دونم للاستثمار في النجف والمثنى وتوجهها نحو اطلاق مساحات شاسعة للاستثمار ايضا خلال الاعوام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي :" ان الخطة الزراعية لهذا العام تضمنت زراعة 16 مليون دونم ، بعضها اروائية واخرى تحصل على مياهها عن طريق الامطار والابار الارتوازية ".

واضاف :" ان الوزارة عرضت مليون دونم للاستثمار في محافظتي  النجف  والمثنى ، وهي خطوة خارج الخطة الزراعية للعام الجاري التي شملت 16 مليون دونم".

وبين :" ان هناك خططا للاعوام المقبلة تتضمن اطلاق مساحات اخرى للاستثمار في الانبار وصلاح الدين وواسط ، مع توفر الابار الارتوازية وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية، الامر الذي سيرفع الانتاج الزراعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي".
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