مطالبة بسحب هذه الصلاحية من وزير المالية ...



طالب الخبير النفطي حمزة الجواهري , مجلس النواب باصدار قرار بايقاف صلاحية وزير المالية فؤاد حسين في تسلم اموال عائدات النفط المخول بها من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .



وقال الجواهري في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المستقيل خول وزير المالية فؤاد حسين التسلم والتصرف باموال عائدات النفط ، وان وزير المالية يقوم بتحويل حصة الاقليم المقررة على الفور ، وما تبقى منها يتم تحويله للخزينة العامة " , مطالبا مجلس النواب باصدار قرار فوري بايقاف تلك الصلاحية , خاصة واننا على اعتاب عدم تمكن الخزينة العامة من الاستمرار بصرف رواتب الموظفين .



واضاف :" ان اسعار النفط ستستمر بالهبوط ومن المتوقع ان تصل الى 40 دولارا ، بسبب اغلاق اعداد هائلة من المصانع الصينية التي تعتمد على نفط العراق والخليج , كذلك ضعف الاقبال على شراء النفط من قبل الاسواق الاسيوية مع استمرار زيادة انتاج النفط من قبل الولايات المتحدة الامريكية " .