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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 05 آذار 2020 01:38 م

مطالبة بسحب هذه الصلاحية من وزير المالية ...

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مطالبة بسحب هذه الصلاحية من وزير المالية ...

طالب الخبير النفطي حمزة الجواهري ,  مجلس النواب باصدار قرار بايقاف صلاحية وزير المالية فؤاد حسين في تسلم  اموال عائدات النفط المخول بها من   رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي .

وقال الجواهري في تصريح صحفي :" ان  رئيس الوزراء المستقيل خول وزير المالية فؤاد حسين التسلم  والتصرف باموال عائدات النفط ، وان وزير المالية يقوم بتحويل حصة الاقليم المقررة على الفور ،  وما تبقى منها يتم تحويله للخزينة العامة " , مطالبا مجلس النواب باصدار قرار فوري بايقاف تلك الصلاحية , خاصة واننا على اعتاب عدم تمكن الخزينة العامة من الاستمرار بصرف رواتب الموظفين .

واضاف :" ان  اسعار النفط ستستمر بالهبوط ومن المتوقع ان تصل الى 40 دولارا ، بسبب اغلاق اعداد هائلة من المصانع الصينية التي تعتمد على نفط العراق والخليج , كذلك ضعف الاقبال على شراء النفط من قبل الاسواق الاسيوية مع استمرار زيادة انتاج النفط من قبل الولايات المتحدة الامريكية " .
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