الحكومة العراقية .. تعالج الناس وهي عليلة !!



انتقدت نقابة الصيادلة العراقيين قيام الحكومة بالتبرع باطنان من الكمامات للصين ، رغم شحها في العراق .



وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، في تصريح صحفي :" ان الحكومة العراقية تبرعت بثمانية وسبعين طنا من الكمامات الى الصين، اضافة الى عشرة الاف كمامة كانت النقابة قد تبرعت بها الى وزارة الصحة بمحضر رسمي، لتوزيعها في المطارات والمنافذ البرية، ما اسهم بحدوث شح في هذه المادة" .



واضاف :" ان الكمامات لا يتم استيرادها من قبل الصيادلة او المذاخر الطبية، كونها ليست مادة صيدلانية، انما يستوردها التجار ، ما ادى الى خضوعها لمبدأ العرض والطلب، واصبحت بالتالي عرضة للاحتكار والجشع".

