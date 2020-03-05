نائب سابق : الاكراد ليسوا بحاجة لان يعودوا الى كركوك



اكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم البياتي:" ان الاكراد ليسوا بحاجة لان يتخذوا قرارا بالعودة الى كركوك مرة اخرى ".



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان عودة الاكراد الى كركوك مقابل تصويتهم للحكومة الجديدة ، امر مستحيل الحدوث".



واضاف :" ان الاكراد يحصلون على نفط كركوك ويقومون بتصديره ، اضافة الى حصولهم على اكثر من 500 مليار دينار رواتب للبيشمركة، وبالتالي فهم حققوا مايحتاجونه من كركوك ".



وبين :" ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، على الرغم من منحه امتيازات للاكراد، لكنه لم يمنحهم كركوك، وبالتالي فأن عودتهم لها امر مستحيل وصعب الحدوث، خاصة ان اهالي المحافظة تعودوا على وجود القوات الامنية الخاضعة للسلطة في بغداد ".