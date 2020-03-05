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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 11:25 ص

مفوضية حقوق الانسان: وضع مخيمات النازحين مأساوي وكورونا التهديد القادم

نازحين وفيضانات



قال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، ان الوضع الانساني في مخيمات النازحين مازال مأساويا مع قدم المخيمات وقلة مواد الإغاثة وإصابة الأطفال والنساء بأمراض جلدية ومزمنة.


وأضاف الغراوي في بيان ان "وضع المخيمات ينذر بالخطر من انتشار فايروس الكورونا وخصوصا ان العديد من المخيمات يوجد فيها مئات الالاف من النازحين ولا تتوفر فيها متطلبات السلامة الصحية.


واشار الى ، ان "المفوضية تطلق نداء اغاثة انساني لوكالات الامم المتحدة والمنظمات  الدولية ووزارة الصحة ومديريات الدفاع المدني لتعقيم كافة المخيمات وتوزيع مواد النظافة والتعقيم على النازحين مع حملة توعية لهم بمخاطر انتشار فايروس الكورونا.

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