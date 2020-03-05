حقوق الانسان النيابية : تعامل الحكومة مع فيروس كورونا ليس بالمستوى المطلوب





انتقدت لجنة حقوق الانسان النيابية ، تفشي مخاطر الاصابة بفيروس كورونا في العراق بسبب تهاون الحكومة وعدم تعاملها بالمستوى المطلوب مع هذا الفيروس .



وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي ، ان " الحدود لا زالت مفتوحة مع ايران دون وجود أية ضوابط رصدية تجاه التعامل مع هذا الملف ،وكذلك التجمعات السكانية والتثقيف الصحي لازال بحاجة الى رعاية وثقافة أوسع " ، مشيرا الى عدم تخصيص المبالغ المرصودة والمطلوبة من قبل وزارة الصحة لتأمين آلية التعامل الوباء.



وطالب الصالحـي ، خلية الازمة بالتعاون مع وزارتي العدل والهجرة والمهجرين لغرض البدء بتعقيم وتعفيـر السجون ومراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين ، قبل ان يتحول الامر الى كارثة بيئية لا يسلم منها احد.