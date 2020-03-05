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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 11:19 ص

كتلة سائرون : تأجيل الدوام في المدارس والجامعات ضرورة مهمة لمنع تفشي فايروس كورونا

سائرون



اكدت كتلة تحالف /سائرون/ النيابية :"  ان تأجيل الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات الى نهاية شهر اذار الحالي ، ضرورة مهمة من اجل الحفاظ على ارواح الطلبة والحيلولة دون تفشي فايروس كورونا ".

واشارت الكتلة   في بيان الى ضرورة قيام كافة الجهات المعنية بالخطوات المناسبة  ، ومنها تشديد الاجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية واستنفار كافة امكانياتها والتهيؤ لاي امر طارئ ، والعمل على توفير الحلول الممكنة لمعالجة ماقد يحصل في قادم الايام ، داعية  جميع المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات الصحية والتعاون التام مع الجهات المعنية.

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