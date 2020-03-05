كتلة سائرون : تأجيل الدوام في المدارس والجامعات ضرورة مهمة لمنع تفشي فايروس كورونا





اكدت كتلة تحالف /سائرون/ النيابية :" ان تأجيل الدوام في المدارس والمعاهد والجامعات الى نهاية شهر اذار الحالي ، ضرورة مهمة من اجل الحفاظ على ارواح الطلبة والحيلولة دون تفشي فايروس كورونا ".



واشارت الكتلة في بيان الى ضرورة قيام كافة الجهات المعنية بالخطوات المناسبة ، ومنها تشديد الاجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية واستنفار كافة امكانياتها والتهيؤ لاي امر طارئ ، والعمل على توفير الحلول الممكنة لمعالجة ماقد يحصل في قادم الايام ، داعية جميع المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات الصحية والتعاون التام مع الجهات المعنية.