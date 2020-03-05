نائب يستبعد التمديد لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عبد المهدي



استبعد النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، التمديد لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي، مؤكدا مضي الكتل السياسية لاختيار المرشح البديل بعد اعتذار محمد توفيق علاوي.



وقال الفتلاوي،”: ان الكتل السياسية الى الآن لم تطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، وكل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام غير صحيح. لافتا الى: ان رئيس الجمهورية عازم على تكليف شخصية جديدة خلال المدة الدستورية المقررة 15 يوما.



واضاف: ان الوضع الراهن ضاغط على الجميع، لاسيما تأخر اقرار الموازنة والتهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، مما يستدعي الاسراع بتسمية رئيس وزراء جديد. مرجحا حسم الملف خلال الايام القليلة المقبلة.

وشدد على ضرورة: ان يكون المرشح سياسيا، لكنه مستقل وغير متحزب لإدارة البلد في المرحلة المقبلة.