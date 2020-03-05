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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 11:07 ص

عمليات الرافدين تكشف حقيقة تعرض سجن الحوت في ذي قار لهجوم مسلح

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 نفت قيادة عمليات الرافدين، اليوم الخميس، تعرض سجن الحوت في محافظة ذي قار إلى هجوم.
وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح له  إن “الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) عارية عن الصحة”، لافتاً إلى أن”نزاعاً عشائرياً بين أفراد من عشيرة آل غزّي وقع فجر اليوم الخميس على قطعة أرض”.
وأشار الطائي إلى أنه “أجرى اتصالاً مع شيخ العشيرة، الذي أوضح ان الموضوع حسم ،ولا يوجد أي خلاف بين أبناء العشيرة” مؤكداً “عدم وجود أي عمليات اعتقال”.
وأضاف أن “الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر، عدا الحوادث الجنائية البسيطة”، لافتاً إلى أن”المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل”.

ع د

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