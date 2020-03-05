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الخميس, 05 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 11:01 ص

بعد الإعلان عن أول وفاة بالفيروس.. كاليفورنيا تعلن حالة طوارئ صحية بسبب كورونا

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوسوم، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تأكيد 53 حالة إصابة.

يأتي الإعلان مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وإعلان مسؤولو الصحة عن أول حالة وفاة في الولاية.

وقال حاكم كاليفورنيا في بيان: “توظف ولاية كاليفورنيا جميع مستويات الخدمات الحكومية للمساعدة في تحديد الحالات ووقف انتشار الفيروس”.

وأضاف: “سوف يساعد إعلان الطوارئ في الولاية على إعداد مجتمعاتنا ونظام الرعاية الصحية لدينا بشكل أكبر في حالة انتشاره على نطاق أوسع”.

وكانت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت يوم الثلاثاء، عن تسجيل الولايات المتحدة 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات أخرى.

وارتفع إجمالي عدد الأمريكيين المصابين بالفيروس القاتل إلى 108 مصابا، وشمل ذلك 60 مصابا في 12 ولاية، بما في ذلك الحالات التي سجلتها مختبرات الصحة العامة ولم يتسن للهيئة التأكد منها حتى مساء أمس.

ع د

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