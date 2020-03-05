بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي صحة ديالى تدعو الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:48 ص

رئيس ائتلاف النصر يطالب جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها

العبادي


طالب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.

وقال العبادي في بيان :" لتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية المتضمنة ان يكلّف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما , وتشكيل حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية".

واضاف:" ان  مهام الحكومة الاساس هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون اول المقبل ، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني ".

واوضح ان المبادرة تتضمن  ايضا , الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني , واشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية ، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية وتشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن، واعادة بسط الامن بالمحافظات. 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مفوضية الانتخابات

مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات 05 آذار 2020 02:37 م

عالية نصيف

عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام 05 آذار 2020 02:33 م

112622020_iut7t

الحكومة العراقية .. تعالج الناس وهي عليلة !! 05 آذار 2020 01:36 م

flag

نائب سابق : الاكراد ليسوا بحاجة لان يعودوا الى كركوك 05 آذار 2020 01:33 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعيد افتتاح فرع آشور في الموصل 05 آذار 2020 11:29 ص

نازحين وفيضانات

مفوضية حقوق الانسان: وضع مخيمات النازحين مأساوي وكورونا التهديد القادم 05 آذار 2020 11:25 ص

كردستان

خبير اقتصادي: كردستان مدان للحكومة المركزية بنحو 50 مليار دولار 05 آذار 2020 11:23 ص

الخارجية

وزارة الخارجية تنفي اصابة اي من موظفيها بفايروس كورونا 05 آذار 2020 11:22 ص

التعليقات