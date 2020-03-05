في عنه بالانبار .. 4 آلاف خريج يتنافسون على 60 وظيفة



اعلن قائمقام قضاء عنة ، غربي الانبار ، سعيد العاني، ان 4 الاف خريج من الكليات يتسابقون من اجل الحصول على 60 درجة وظيفية مخصصة للقضاء من قبل الحكومة المحلية في الانبار.



وقال العاني :" ان قضاء عنة ، يشكو من نسبة بطالة كبيرة بوجود نحو 4 الاف خريج لم يتم شمول معظمهم بالدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة المحلية ، كون حصة القضاء هي 60 درجة وظيفية وهي لا تتناسب والاعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ".



واضاف:" ان القضاء يعاني من نسبة بطالة غير مسبوقة نتيجة قلة حصة المحافظات من الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة المركزية ، ناهيك عن ان فرص العمل في القضاء قليلة رغم استقرار الاوضاع الامنية وعدم تسجيل اي خرق امني في القضاء منذ تحريره من عصابات داعش ".