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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:33 ص

في عنه بالانبار .. 4 آلاف خريج يتنافسون على 60 وظيفة

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اعلن قائمقام قضاء عنة ، غربي الانبار ، سعيد العاني، ان 4 الاف خريج من الكليات يتسابقون من اجل الحصول على 60 درجة وظيفية مخصصة للقضاء من قبل الحكومة المحلية في الانبار.

وقال العاني :" ان قضاء عنة ، يشكو من نسبة بطالة كبيرة   بوجود  نحو 4 الاف خريج لم يتم شمول معظمهم بالدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة المحلية ، كون حصة القضاء هي 60 درجة وظيفية وهي لا تتناسب والاعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ".

واضاف:" ان القضاء يعاني من نسبة بطالة غير مسبوقة نتيجة قلة حصة المحافظات من الدرجات الوظيفية من قبل الحكومة المركزية ، ناهيك عن ان فرص العمل في القضاء قليلة رغم استقرار الاوضاع الامنية وعدم تسجيل اي خرق امني في القضاء منذ تحريره من عصابات داعش ".

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