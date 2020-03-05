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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:25 ص

الزراعة : سنحقق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة

وزارة الزراعة


اكدت وزارة الزراعة  منع استيراد 25 محصولا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مبينة :" ان  العراق بامكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيله خلال الاعوام المقبلة ".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد  النايف في تصريح  صحفي :" ان الوزارة منعت  استيراد 25 محصولا ،  بعد ان حققت الاكتفاء الذاتي ، خاصة مايتعلق بالسلة الغذائية والحنطة والشعير ".

واضاف :" ان  العراق مازال يسمح بدخول بعض الفواكه باستثناء الرمان،  اضافة الى ان العراق يسمح بدخول القليل من الحمضيات بعد توفرها في الاسواق، في حين سمح باستيراد الفواكه الاخرى  ".

وبين :" ان الاكتفاء الذاتي تحقق في محاصيل الطماطم والبطاطا والباذنجان والفلفل والشلغم واللهانة والشونذر والعسل والتمر والرمان والبصل والثوم وبيض المائدة والدجاج الحي والمجزور والاسماك ".

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