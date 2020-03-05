الزراعة : سنحقق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة



اكدت وزارة الزراعة منع استيراد 25 محصولا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مبينة :" ان العراق بامكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيله خلال الاعوام المقبلة ".



وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح صحفي :" ان الوزارة منعت استيراد 25 محصولا ، بعد ان حققت الاكتفاء الذاتي ، خاصة مايتعلق بالسلة الغذائية والحنطة والشعير ".



واضاف :" ان العراق مازال يسمح بدخول بعض الفواكه باستثناء الرمان، اضافة الى ان العراق يسمح بدخول القليل من الحمضيات بعد توفرها في الاسواق، في حين سمح باستيراد الفواكه الاخرى ".



وبين :" ان الاكتفاء الذاتي تحقق في محاصيل الطماطم والبطاطا والباذنجان والفلفل والشلغم واللهانة والشونذر والعسل والتمر والرمان والبصل والثوم وبيض المائدة والدجاج الحي والمجزور والاسماك ".