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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:15 ص

مسؤول سابق في نينوى : نشاط داعش ازداد في المناطق الصحراوية خلال الفترة الاخيرة

حسام الدين العبار



اعلن  عضو مجلس محافظة نينوى "المنحل" حسام الدين العبار:"  ان نشاط عصابات داعش الاجرامية في صحراء المحافظة ازداد خلال المدة الاخيرة " ، داعيا قيادة العمليات المشتركة الى التدخل لوقف عمليات التسلل.

وقال العبار في تصريح صحفي :" ان الحدود العراقية مع سوريا بحاجة الى زخم  امني مكثف ، سيما في المناطق الصحراوية التي تشهد دائما عمليات تهريب للاغنام والسلاح وغيرها".

واضاف عضو مجلس محافظة نينوى :" ان عناصر داعش  مازالوا  يتنقلون  بين صحراء الانبار وقضاء البعاج ، مستغلين المساحة الواسعة التي تمتد الى اكثر من 2000 كيلو متر".

وطالب العبار القيادة المشتركة بـ :" تكثيف الجهد الامني في هذه المنطقة من خلال  مدرعات وطيران الجيش العراقي للحيلولة دون اعادة المشهد الارهابي من جديد ".

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