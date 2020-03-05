مسؤول سابق في نينوى : نشاط داعش ازداد في المناطق الصحراوية خلال الفترة الاخيرة





اعلن عضو مجلس محافظة نينوى "المنحل" حسام الدين العبار:" ان نشاط عصابات داعش الاجرامية في صحراء المحافظة ازداد خلال المدة الاخيرة " ، داعيا قيادة العمليات المشتركة الى التدخل لوقف عمليات التسلل.



وقال العبار في تصريح صحفي :" ان الحدود العراقية مع سوريا بحاجة الى زخم امني مكثف ، سيما في المناطق الصحراوية التي تشهد دائما عمليات تهريب للاغنام والسلاح وغيرها".



واضاف عضو مجلس محافظة نينوى :" ان عناصر داعش مازالوا يتنقلون بين صحراء الانبار وقضاء البعاج ، مستغلين المساحة الواسعة التي تمتد الى اكثر من 2000 كيلو متر".



وطالب العبار القيادة المشتركة بـ :" تكثيف الجهد الامني في هذه المنطقة من خلال مدرعات وطيران الجيش العراقي للحيلولة دون اعادة المشهد الارهابي من جديد ".