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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:09 ص

تحذير من اندلاع حرب اهلية في العراق تنطلق شرارتها من الجنوب

باسم خشان


حذر النائب المستقل باسم خشان،  من وقوع حرب اهلية في العراق، تنطلق شرارتها من الجنوب .

وقال خشان في تصريح صحفي :" لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة، ولا حتى انتخابات دورية بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية،  بسبب جهل الاحزاب السياسية في التعامل مع الازمات  التي تمر  بها البلاد ".

واضاف خشان :" ان هذه الخطوة قد تعيد العراق الى مرحلة ما قبل مجلس الحكم،  اي الى 2003 ".

وحذر النائب من :" التداعيات الخطيرة لاجراء انتخابات مبكرة، على رأسها وقوع حرب اهلية  في العراق، وان مدن الجنوب ستكون هي  شرارة تلك الحرب "، مبينا :" ان الاحزاب ، رغم ذلك ، لا تبالي بما يجري على الارض".

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