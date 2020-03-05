تحذير من اندلاع حرب اهلية في العراق تنطلق شرارتها من الجنوب



حذر النائب المستقل باسم خشان، من وقوع حرب اهلية في العراق، تنطلق شرارتها من الجنوب .



وقال خشان في تصريح صحفي :" لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة، ولا حتى انتخابات دورية بعد انتهاء عمر الحكومة الحالية، بسبب جهل الاحزاب السياسية في التعامل مع الازمات التي تمر بها البلاد ".



واضاف خشان :" ان هذه الخطوة قد تعيد العراق الى مرحلة ما قبل مجلس الحكم، اي الى 2003 ".



وحذر النائب من :" التداعيات الخطيرة لاجراء انتخابات مبكرة، على رأسها وقوع حرب اهلية في العراق، وان مدن الجنوب ستكون هي شرارة تلك الحرب "، مبينا :" ان الاحزاب ، رغم ذلك ، لا تبالي بما يجري على الارض".