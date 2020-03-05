بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 05 آذار 2020
آخر الأخبار
التخطيط واليونسيف توقعان برنامج عمل مشترك لدعم الطفولة في العراق ضبط تلاعب في اوزان حمولة بمنفذ زرباطية الحدودي مع ايران تصديق اقوال متهمين بحيازة اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد الهجرة تدعو المالية لتوفير تخصيصات مالية لوقاية مخيمات النزوح من فايروس كورونا السجن لمديرة فرع مصرف حكومي سابقة لاختلاسها 600 مليون دينار مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام عاحل.. وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3513 شخصا ووفاة 107حتى الآن 16 مليون دونم مساحة الخطة الزراعية للعام الحالي صحة ديالى تدعو الى اغلاق المنافذ الحدودية مع ايران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 05 آذار 2020 10:07 ص

مطالبة برلمانية بمحاسبة رئيس الجمهورية وتنحيته عن منصبه

رئيس الجمهورية برهم صالح


حمل النائب حامد الموسوي رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الازمة السياسية والخلافات المستمرة ، مطالبا بتنحيته عن منصبه ..

وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان وصولنا  الى هذه المرحلة من الخلافات يتحملها ، بالدرجة الاساس ، رئيس الجمهورية برهم صالح ".

وطالب  الكتل السياسية بمحاسبة رئيس الجمهورية عبر الوسائل الدستورية واقصائه عن منصبه، لانه  تجاوز الدستور في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة .

واضاف :" ان مواقف برهم صالح لم تكن مع المصلحة العامة، وقد تجاوزنا في السابق الكتلة الاكبر بسببه كوننا اصبحنا امام طريق مسدود باستقالة الحكومة وتلويحه هو بالاستقالة ايضاً، وبالتالي جاءت الخشية حينها من الفراغ الكامل في السلطة التنفيذية، ولكن بعد اعتذار علاوي ينبغي علينا اليوم العودة الى الدستور ".

وانتهى الموسوي الى  القول :" ان الكتلة الاكثر عدداً في مجلس النواب لو قدمت 100 مرشح الى رئيس الجمهورية ، لن يقبل بهم  دون حصوله على الضوء الاخضر من اقليم كردستان، وهذا يدل على  انه يخالف الدستور ".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مفوضية الانتخابات

مفوضية الانتخابات : موعد اجراء الانتخابات المبكرة يتوقف على خطوات البرلمان باستكمال تشريع قانون الانتخابات 05 آذار 2020 02:37 م

عالية نصيف

عالية نصيف : البرلمان الغى مكاتب المفتشين..وحكومة تصريف الاعمال تستحدث درجة مفتش عام 05 آذار 2020 02:33 م

112622020_iut7t

الحكومة العراقية .. تعالج الناس وهي عليلة !! 05 آذار 2020 01:36 م

flag

نائب سابق : الاكراد ليسوا بحاجة لان يعودوا الى كركوك 05 آذار 2020 01:33 م

مصرف-الرافدين-3

مصرف الرافدين يعيد افتتاح فرع آشور في الموصل 05 آذار 2020 11:29 ص

نازحين وفيضانات

مفوضية حقوق الانسان: وضع مخيمات النازحين مأساوي وكورونا التهديد القادم 05 آذار 2020 11:25 ص

كردستان

خبير اقتصادي: كردستان مدان للحكومة المركزية بنحو 50 مليار دولار 05 آذار 2020 11:23 ص

الخارجية

وزارة الخارجية تنفي اصابة اي من موظفيها بفايروس كورونا 05 آذار 2020 11:22 ص

التعليقات