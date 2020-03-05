مطالبة برلمانية بمحاسبة رئيس الجمهورية وتنحيته عن منصبه



حمل النائب حامد الموسوي رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية الازمة السياسية والخلافات المستمرة ، مطالبا بتنحيته عن منصبه ..



وقال الموسوي في تصريح صحفي :" ان وصولنا الى هذه المرحلة من الخلافات يتحملها ، بالدرجة الاساس ، رئيس الجمهورية برهم صالح ".



وطالب الكتل السياسية بمحاسبة رئيس الجمهورية عبر الوسائل الدستورية واقصائه عن منصبه، لانه تجاوز الدستور في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة .



واضاف :" ان مواقف برهم صالح لم تكن مع المصلحة العامة، وقد تجاوزنا في السابق الكتلة الاكبر بسببه كوننا اصبحنا امام طريق مسدود باستقالة الحكومة وتلويحه هو بالاستقالة ايضاً، وبالتالي جاءت الخشية حينها من الفراغ الكامل في السلطة التنفيذية، ولكن بعد اعتذار علاوي ينبغي علينا اليوم العودة الى الدستور ".



وانتهى الموسوي الى القول :" ان الكتلة الاكثر عدداً في مجلس النواب لو قدمت 100 مرشح الى رئيس الجمهورية ، لن يقبل بهم دون حصوله على الضوء الاخضر من اقليم كردستان، وهذا يدل على انه يخالف الدستور ".