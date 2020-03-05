نائب : تكليف شخصية اكاديمية بلا خبرة سياسية سيزيد الازمة تعقيدا



طالب النائب عن كتلة "صادقون" النيابية احمد الكناني القوى السياسية بالاتفاق على شخصية سياسية معروفة للمرحلة الانتقالية مع تحديدها بمدة زمنية محددة، مؤكدا :" ان تكليف شخصية اكاديمية ليست لها تجربة سياسية ، سيزيد الازمة تعقيدا".



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان المرحلة الانتقالية المقبلة بحاجة الى شخصية سياسية قوية قادرة على تهيئة اجواء امنية مستقرة لاجراء الانتخابات المبكرة ، ولايمكن الاتيان بشخصية اكاديمية ليست لها خبرة سياسية ".



واضاف :" ان القوى السياسية تدرس اسماء شخصيات جديدة غير تلك الاسماء التي قد طرحت كمنافسين لمحمد توفيق علاوي"، مرجحا ان يتم حسم المكلف الجديد ضمن المدة الدستورية .