لأول مرة بغداد بوست يفتح ملفات الإرهابي مقتدى الصدر.. جيش المهدي قتلة مأجورون استهدفوا السنّة وأحرقوا مدن العراق 1-3

جرائم جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر جرائم حرب لا تسقط بالتقادم

قام جيش المهدي بمجازر ضد السنّة وفى2020 أعلن الصدر عودته للعمل مرة ثانية





كان من بين الأخطاء التاريخية، التي وقع فيها قطاع عريض من الشعب العراقي، هو احتساب الإرهابي مقتدى الصدر واحدًا من الآيات الدينية الشيعية، وإنه بتاريخ عائلته ولا يمكن لأحد إنكاره قادر على تبوأ مكانة دينية وسياسية مهيبة داخل العراق.

لكن الواقع أن الـ 15 الماضية، أثبتت أن الصدر ليس أكثر من مأجور إيراني، وأنه يتصرف لمصالحه الخاصة وليس أقل من ذلك ولا أكثر، ولذا يبدو رأيه السياسي متذبذًا فمرة هو مع الحراك السياسي والإصلاح، ومرة ضد المظاهرات ويجند أتباعه لإجهاضها وقتل المتظاهرين.

ومن خلال هذا الملف الواسع، يفتح موقع "بغداد بوست" الدفاتر المنسية لمقتدى الصدر ويفتش في كل جرائمه وجرائم التنظيمات الإرهابية التي يترأسها حتى اللحظة ولم تقدر الدولة في العراق على تفكيكها أو التصدي لها.



والبداية بميلشيا جيش المهدي، والتي اسسها الصدر برعاية إيرانية وتمويل إيراني وقادة عسكريين إيرانيين لحرق العراق واستهداف السنة.

واليوم،بعد نحو خمس سنوات من إعلان الصدر تجميد تنظيمه الارهابي المسلح، أعلن مقتدى من جديد عن عودة "جيش المهدي" بحلة جديدة. يوم 3 يناير 2020 وذلك في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني

ودعا الصدر الى الاستعداد لحماية العراق والى عودة نشاط جيش المهدي"، معتبرا أن "استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية!! على حد هذاينه.

فالصدر يعتبر قاسم سليماني جزار السنة في العراق وسوريا وغيرها هو رمز الجهاد والمقاومة!

وبالطبع لا أحد سيسأله اليوم عن المظاهرات الحاشدة التي سبق وخرج بها هو وأتباعه من قبل وهتف إيران برا برا.

وفق خبراء فقد كانت هذه المظاهرات معارضة من الداخل، مجرد شو ايراني للايحاء بوجود حراك سياسي وتنشيط الساحة ضد أي فعل همجي بربري من جانب ايران في العراق.



في نفس السياق، كان قد وثق المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، جرائم الصدر خلال المظاهرات العراقية، وأكد المركز إن تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ما حدث في ساحات الاعتصام من استهداف، يؤكد تورطه وأتباعه بعمليات قتل المتظاهرين السلميين، وأنه يتبنى خطاب الكراهية والعنف ضد الشعب العراقي.

اكد المركز: "جاء في لقاء مقتدى الصدر زعيم ميليشيا سرايا السلام وجيش المهدي خطاب للكراهية وتحريض صريح للقتل والعنف ضدّ المتظاهرين وضد مكوّنات الشعب العراقي الأخرى، وهذا الخطاب له عواقبه الوخيمة خاصة عندما تستخدمه جماعات مسلحة مثل ميليشيا جيش المهدي التي عرفت بتاريخها الإجرامي عام 2006 إثر تفجير المرقدين في سامراء والتي راح ضحيتها الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المفقودين.

وأضاف المركز : أورد لقاء مقتدى الصدر مع قناة الشرقية بتاريخ 24/2/2020م العديد من الدعوات لتجديد العنف والتحريض ضد المتظاهرين إلى جانب تبني الهجمات في عام 2006م، وقتل المتظاهرين وخطفهم والعديد من الانتهاكات التي حدثت على يد ميليشيات التيار الصدري.

وجاء على لسان الصدر، ما فعلته القبعات الزرق “جرّة إذن”، ومعروف أن الكلمة هي كناية عن عمليات قتل وخطف المتظاهرين التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية، وأشار أيضًا إلى وجود” الگصاگيص جاهزة ضد أتباعي فضلا عن غيرهم إذا تأكد ضلوعهم في أحداث النجف” وهذه القصاقيص هي أوراق التهديد بالقتل ضدّ المتظاهرين.



وتابع البيان: أن "الصدر كرر كلمة العنف أكثر من مرة وبمفردات مترادفة فقال، إذا تكررت حادثة الوثبة سأعلن عدائي للثورة”، وفي سياق آخر: المظاهرات تحتاج شيئًا من العنف، وفي تهديد واضح وصريح له إذا السياسيين السنّة يرجعون المفخخات نرجع غير شي و جيش المهدي مجمّد غير ملغي وعندما سأله المُحاور قائلًا : ترجعون البطّة يعني ؟ وهي نوعيّة سيّارات دفع رباعي اشتهر استخدامها في الأحداث الطائفيّة من قبل أتباع مقتدى حيث كانوا يستخدمونها لخطف المدنيّين وقتلهم، أجاب مقتدى ضاحكاً مع المذيع المحاور: إذا يريدون يرجعون المفخخات نرجع هواية أشياء، المهدي مجمّد ترى مو ملغي.



واستدرك، يعلم الجميع أنّ أحداث العنف من مفخخات وتفجيرات وحرائق كانت من صنع مليشيات الصدر والمليشيات الأخرى بترتيبات سياسيّة مع جميع الأطراف في العملية السياسيّة، ومن أبرز الأمثلة المتكررة في ذلك الوقت أنّه كانت تتم تفجير سيارات مفخخة في مناطق سنّية ويقع فيها ضحايا من أهالي تلك المنطقة ثمّ تقوم القوّات الحكوميّة على أثر ذلك مباشرة بحملة اعتقال موسّعة لشباب تلك المنطقة من منازلهم بدعوى تورّطهم في تفجير تلك المفخخة!

وأشار البيان إلى أن المهاجمين التابعين للميليشيات يستهدفون المتظاهرين بشكل مباشر في ساحة الخلاني والوثبة والتحرير، وبقية المحافظات الجنوبية المنتفضة، وفي الوقت ذاته يصدر قادة الميليشيات اللغة نفسها التي استخدموها في السنوات الماضية في أحداث العنف الطائفية التي جرت في العراق، ووقفت حكومة بغداد موقف المتفرج دون محاسبتهم على تلك التصريحات المؤججة لخطاب الكراهية داخل العراق.

أما جيش المهدي الذي يهدد الصدر بإرجاعه أو اعلن بالاصح عن رجوعه، فهو تنظيم إرهابي شيعي مسلح أسسه الصدر في أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، واتخذ من قتل القوات الأمريكية متظاهرين من أنصار الصدر، محتجين على إغلاق صحيفة الحوزة الناطقة بسبب تبنيها أفكاراً متطرفة.

برز جيش المهدي كقوة ضاربة في محافظات وسط وجنوب العراق، واصبحت معظم مدنها تحت قبضة مقاتليه الذين اصطدموا بشكل مباشر مع الشرطة وقوات التحالف ومنذ اوائل ابريل 2004 اصبحت محافظات الجنوب في العراق، ساحة حرب مفتوحة بين مقاتلي جيش المهدي وقوات التحالف مسنودة بالحرس الوطني والشرطة العراقية.

يتهم جيش المهدي بالقيام بعمليات خطف وقتل جماعي، أو ما يسمى بفرق الموت ضد السنة، وضد من يخالفه الرأي في بغداد، والبصرة ، وديالى، وبعض مدن الجنوب الأخرى، واعترف مقتدى الصدر بوجود عناصر في جيش المهدي مجرمة وفاسدة، وتبرأ من كل عنصر يتورط في قتل عراقي، وقد اندرج اسم جيش المهدي في عمليات الابادة والتهجير القسري التي حدثت بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء كاحد ابرز القوى التي اتهمت بهذه العمليات خاصة في العاصمة بغداد.

وقدرت مجموعة دراسات العراق (بالإنجليزية: ISG) تعداد جيش المهدي بحوالي 60 ألف فرد. فيما ذكرت اذاعة أوروبا الحرة ردايو ليبرتي بتاريخ 4 يونيو 2004 بان اعداد مقاتلي جيش المهدي تتراوح بين 6 الاف إلى 10 آلاف مقاتل

ويتهم جيش المهدي، بالقيام بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في مدن جنوب العراق وبغداد وديالى، وتتراوح هذه الانتهاكات من الاعتداء بالضرب والتعدي على الحريات الشخصية إلى القتل والاغتيال. بالمقابل، تنفي قيادات مكتب الصدر ضلوعها بأي انتهاكات. كما يتم اتهام جيش المهدي بضلوعه بعمليات قتل ترويع الأقليات الدينية من المسيحيين والصابئة في بغداد. ومن الانتهاكات الأخيرة التي يتهم بها جيش المهدي هو أن مديرية شرطة كربلاء اتهمت تنظيم جيش المهدي بقتل مئات المواطنين في المدينة إضافة إلى ارتكاب انتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان في محاولة لفرض الشريعة الإسلامية في كربلاء.