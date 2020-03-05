استجابة إيران للفيروس مزيج من الإنكار والجنون والارتياب والسرية والقمع والفوضى

اعتقد المسؤولون في إيران أن بلادهم في منأى عن وباء فيروس كورونا الذي يجتاح الصين وأنه لن يؤثر على بلادهم بفضل ما يمتلكونهه من إمكانيات للتصدي للفيروس وتفاخرت طهران بإرسال إمدادات من أقنعة المستشفيات المنتجة محلياً إلى الصين ، ما أدى إلى نفاد الإمدادات الإيرانية في وقت كانت الدول الأخرى تخزن بهدوء أجهزتها الخاصة. حتى أصبحت إيران الآن من بين أكثر الدول تسجيلا لمعدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين ، وتم إجبار العاملين الطبيين الإيرانيين بالصمت والتكتم.

والآن وبعد أسابيع من انتشار الفيروس القاتل اعترف الرئيس حسن روحاني بأن الفيروس ضرب كل المحافظات الإيرانية والتى بدأت بقم .

وأصيب ما يقرب من ثلاثين مسؤولاً من الحكومة الإيرانية وأعضاء البرلمان وتوفي مستشار كبير للقائد الأعلى.



واقترحت وزارة الصحة إرسال 300000 من أفراد الميليشيات من باب إلى باب في مهمة يائسة لتطهير المنازل وحذر المدعي العام من أن أي شخص يخزن أقنعة الوجه وغيرها من معدات الصحة العامة سيعاقب بالإعدام.

وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن إيران تعاني الآن من إصابات بفيروس كورونا أودت بحياة 77 شخصًا ، من بين أكثرها خارج الصين. لكن بدلاً من تلقي المساعدة الحكومية ، يقول الأطباء والممرضون إن قوات الأمن حذرتهم من كشف الحقائق وأجبرتهم على الصمت.

بينما يتصارع العالم مع انتشار فيروس كورونا على تأمين احتياجاته ، فإن الوباء في إيران هو درس فيما يحدث عندما تحاول دولة سرية ذات موارد محدودة التقليل من تفشي المرض ، ومن ثم تجد صعوبة بالغة في احتوائه.

ويبدو أن السلطات قلقة بشأن السيطرة على المعلومات كما هي بشأن السيطرة على الفيروس ، وفقاً للمقابلات الهاتفية والرسائل النصية مع أكثر من خمسة من العاملين الطبيين الإيرانيين.



وقال العديد منهم إن موظفي الأمن المتمركزين في كل مستشفى منعوا الموظفين من الكشف عن أي معلومات حول النقص أو المرضى أو الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا.



وبعثت ممرضة في إحدى مدن شمال غرب إيران برسالة خاصة إلى أسرتها - تمت مشاركتها لاحقًا مع صحيفة نيويورك تايمز - تصف فيها رسالة من جهاز الأمن تحذر من أن مشاركة المعلومات حول المرضى المصابين تشكل "تهديدًا للأمن القومي" و "تشجيع الخوف العام ".

وقالت الممرضة إن الرسالة حذرت من أن مثل هذه الجرائم "سيتم التعامل معها بسرعة من قبل لجنة تأديبية".



ويقول الأطباء والخبراء الآخرون إن السرية والجنون العكسي تعكس ما يسمونه تركيزاً عكسياً على صورة إيران ومكانتها العامة التي يبدو أنها تدمر ثقة الجمهور وتعرقل المزيد من الخطوات العملية في الاحتواء.

وقال أخصائي بارز في علم الأمراض في طهران إن موظفي المختبر الذين يختبرون فيروس كورونا تعرضوا للتهديد بالاستجواب والاعتقال إذا قدموا معلومات إلى وسائل الإعلام.

كما قال طبيب شرعي في صحيفة نيويورك تايمز: "بتحويل هذا الأمر إلى قضية أمن قومي ، فإنهم يمارسون المزيد من الضغط والتوتر على الأطباء والفرق الطبية ويخلقون بيئة من الفوضى والخوف".



وفي مقاطعة جولستان بشمال إيران - حيث اعترفت إيران بنحو 24 إصابة - انتقد كبير مسؤولي الصحة في مؤتمر صحفي الأحد عن إحباطه من رفض طهران الاعتراف بمدى الوباء.



اشتكى الدكتور عبد الرضا فاضل قائلا: "كنا نصرخ في وزارة الصحة بأن لدينا 594 مريض كورونا ، لكن الوزارة كانت تخبرنا بما أنه ليس لديك نتائج اختبار إيجابية ، فلن نمنحك المعدات التي تحتاجها، واستمروا في القول انتظر ، ثم أعلنوا فجأة اننا بؤرة للفيروس وقال السيد فاضل "لقد عرفنا منذ اليوم الأول أننا مركز الزلزال"

لقد أصاب الفيروس ، الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر عام 2019 ، إيران في لحظة شديدة الضعف لقيادتها.



وتعثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية وكافحت قوات الأمن لقمع موجة من الاحتجاجات العامة وعانى جيشها من اغتيال قائد عسكري إيراني على يد طائرة أمريكية بدون طيار.



قد تكون المصداقية المحلية للسلطات قد وصلت إلى مستوى جديد مع الاعتراف المضطرب بعد أيام من الإنكار بأن دفاعاتها الجوية أسقطت بطريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية مليئة بالركاب الإيرانيين.



وقال سانام فاكيل ، الباحث في شؤون إيران في تشاتام هاوس ، وهو معهد للأبحاث مقره لندن: "إنهم يتنقلون من أزمة إلى أخرى ويحاولون إسناد كل أزمة وقللوا من تقدير التأثير المحتمل لفيروس كورونا".

وتباهى مسؤولو الصحة الإيرانيون في البداية ببراعتهم في الصحة العامة وسخروا من الحجر الصحي باعتباره "قديمًا" وصوّروا إيران باعتبارها نموذجًا عالميًا واقترح الرئيس حسن روحاني قبل أسبوع أنه بحلول السبت الماضي ، كانت الحياة ستعود إلى طبيعتها.



بدلاً من ذلك ، اعترفت إيران أمس الثلاثاء بما يصل إلى 77 حالة وفاة بسبب الفيروس و 2300 حالة إصابة على الأقل لكن الخبراء الطبيين يقولون إن الوفيات البالغ عددها 77 تشير إلى أنه على أساس معدل الوفيات المتوقع ، يُفترض أن حوالي 4000 شخص مصابون.



كما قالت السلطات أمس الثلاثاء إنها أفرجت مؤقتًا عن 54000 سجين يُعتبرون خاليين من الأعراض ، على ما يبدو على أمل التقليل من العدوى في السجون الإيرانية المزدحمة لكن لم يتضح من الإعلان عدد السجناء الذين تم اختبارهم بالفعل ، بالنظر إلى النقص الحاد في مجموعات الاختبار في البلاد.



بسبب هذا النقص ، فإن الحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد تخمين مدى انتشار فيروس كورونا في إيران. توقعت إحدى الدراسات الكندية قبل أسبوع أن إجمالي عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أكثر من 18000.



تتضمن قائمة المسئولين الحاليين أو السابقين الذين تأثروا بالعدوى نائب الرئيس ونائب وزير الصحة و 23 من أعضاء البرلمان. في يوم الاثنين ، وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن مسؤولًا توفي حتى الآن بسبب الفيروس: محمد مرحم محمدي ، 71 عامًا ، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام ، الذي ينصح القائد الأعلى لإيران.



ولم يتضح بعد مدى اتصال المستشار بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 80 عامًا.



وقد استجابت السلطات الإيرانية من جديد بسبب انتشار المرض كما استجابت لسلسلة من التدابير المتناقضة التي تمزج بين عناصر حملة القمع ومحاولات حفظ ماء الوجه.



هدد كبير المدعين العامين في البلاد بإعدام أي شخص يتحفظ على أقنعة أو غيرها من الإمدادات - اعترافًا بالمشكلة.



أعلن وزير الصحة ، سعيد ناماكي ، يوم الأحد عن خطة لإرسال قوة تضم 300 ألف من أفراد ميليشيا الباسيج يرتدون ملابس مدنية ، وسيذهبون من منزل إلى منزل لفحص السكان وتطهير منازلهم.



انتقد الأطباء والسياسيون الإيرانيون الخطة على الفور ، قائلين إن رجال الميليشيات غير المدربين هم أكثر عرضة لنشر الفيروس من احتواؤه.



وكتب الدكتور أوميد رضائي ، عالم الأورام البارز في طهران ، على قناة Telegram ، قناة التواصل الاجتماعي ، "يتم إعادة رسم حدود سوء الإدارة والجهل بسرعة." "أشعر بالأسف بالنسبة إلينا لأننا نجلس في قارب غرق أنت تديره."



وتظهر شوارع طهران ، العاصمة ، مهجورة حيث يلتزم السكان المذعورين منازلهم خوفًا من العدوى ولكن في مدينة قم المقدسة ، موقع اندلاع أول وأهم انتشار في إيران ، لا تزال المساجد والأضرحة تحتفل بخدمات العبادة الجماعية لزيارة الحجاج على الرغم من نصيحة وزارة الصحة.



"بصراحة ، إن عدم رغبة جمهورية إيران الإسلامية في تقييد الزيارات على نطاق واسع لهذه الأضرحة يعتبر إجرامياً في حالة حدوث هذا المرض" ، هذا ما قاله أمير أ. أفاخامي ، وهو طبيب ومؤرخ في جامعة جورج واشنطن درس استجابة إيران للأوبئة السابقة.



وقال عن استجابة القيادة العامة: "الحكومة تضع المكانة الدينية والصورة العامة في مقدمة السلامة العامة وهو غير مسبوق حتى في سجلات الجمهورية الإسلامية".



قال الدكتور محسن بصيري ، الطبيب الإيراني الموجود الآن في هيوستن ، إنه في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأحد حول إمدادات الطوارئ ، قال زملاؤه في إيران إن رجال الأمن أجبروا الأطباء على ملء شهادات مزيفة عن الوفيات التي يبدو أنها بسبب فيروس كورونا ، ينسبونها بدلاً من ذلك إلى الرئة أو قصور القلب من أجل تجنب الاعتراف بالوفيات المرتبطة بالوباء.



وقال الدكتور بصيري: "ليس لديهم الوسائل أو المعدات أو الأموال أو الإدارة أو ثقة الجمهور لمكافحة وباء بهذا النطاق".



أثار اثنين من المشرعين الإيرانيين علنًا مزاعم مماثلة بأن السلطات تسعى إلى إخفاء الوفيات من فيروس كورونا من خلال إدراج أسباب أخرى في شهادات الوفاة.



وصرح غلام علي جعفر زاده إمانبادي ، وهو مشرع من مقاطعة جيلان بالقرب من بحر قزوين ، لوسائل الإعلام الإيرانية يوم الاثنين أن أكثر من 20 شخصًا في دائرته الانتخابية قد ماتوا وأن المستشفيات قد وصلت إلى طاقتها الكاملة وأن المركز المخصص لعلاج الفيروس يمتلىْ الآن المرضى وقال إن السلطات المحلية سجلت سبب بديل لوفاة الضحايا ففي بعض الحالات.



وأضاف: "بناءً على الأرقام والشهادات والإثبات الذي تلقيناه ، فإن عدد القتلى والمصابين أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه" ، كما اشتكى ، واصفا الأرقام الرسمية بأنها "مزحة" وقال: "مسؤولونا لا يكشفون عن الحقيقة الكاملة حول الوضع."



و أثار أحمد عميربادي فرهاني ، وهو مشرع من قم ، شكاوى مماثلة الأسبوع الماضي ، قائلاً في تعليق على موقع تويتر أن الموظفين في مستشفيين كانوا يقومون بتزوير شهادات الوفاة للحد من الوباء.



وكتب السيد فرحاني: "الأطباء في مستشفي كامكار وفوغاني يكتبون أن سبب الوفاة هو فشل في الجهاز التنفسي ، لكنهم يعلمون جيدًا أن الوفيات تحدث في جناح الحجر الصحي لفيروس كورونا".



اعترض متحدث باسم وزارة الصحة على هذه الاتهامات ، مشيرًا إلى أن أي تباين بين التقديرات المحلية والأرقام الرسمية قد لا يعكس سوى تأخر زمني خلال اختبار النسخ الاحتياطي لتأكيد الإصابات. وقال المتحدث ، كيانوش جهانبور ، إن الوزارة تقوم بالتحقق من النتائج قبل إضافتها إلى الحساب الرسمي.



واشتكى آخرون من أن النقص الكبير في معدات الاختبار وغيرها من المعدات قد يسهم في انخفاض التكاليف.



وقال بهرام بارساي ، وهو مشرع من شيراز ، في منشور على موقع تويتر يوم الأحد: "لا توجد أدوات اختبار ، ومطهرات ومعدات وقائية متوفرة والذي يمكن أن يضاهي الانتشار السريع لهذا المرض وهذا هو سبب زيادة الأرقام الواقعية بكثير من الأرقام الرسمية."



وقال الدكتور أفخامي ، مؤلف كتاب عن رد إيران في الماضي على الأوبئة ، إن إيران تفخر منذ عقود بقوة نظام الصحة العامة وتصرفت مؤخرًا حتى عام 2008 بفعالية لتجنب وباء الكوليرا من البلدان المجاورة ، وذلك جزئيًا عن طريق حظر بيع الخضروات الطازجة وأطعمة الشوارع في مناطق معينة. وقال إنه في هذه المرة ، تبدا السلطات الصحية الإيرانية متخلية عن حذرها.



كانت إيران تعتمد على الصين باعتبارها أهم شريك تجاري لها في وجه العقوبات الأمريكية ، حيث كانت بطيئة في تقييد السفر من وإلى البلاد بعد التقارير الأولى عن انتشار الفيروس في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر.