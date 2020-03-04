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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 11:46 م

الصحة: وفاة حالة ثانية لأحد الأشخاص بفيروس كورونا ببغداد

كورونا-العراق

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالة ثانية لأحد الأشخاص بفيروس كورونا ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعلن الوزارة عن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وأضاف أنه "تُهيب الوزارة وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى وتدعو جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بغداد إلى حالتين بعد تسجيل وفاة إحدى المصابات في وقت سابق من اليوم.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق إلى 35 إصابة، منها 15 حالة في بغداد.

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