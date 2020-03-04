الخارجية ترحل 82 طفلاً من "داعش الإرهابي" إلى إذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية ترحيل 82 طفلاً إلى إذربيجان مودعين مع أمهاتهم المنتميات لداعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في بيان، إن “وزارة الخارجية شاركت في ترحيل 82 طفلاً إلى جمهورية آذربيجان كانوا مودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي؛ لانتمائهن إلى تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف البيان أن “عدد المرحلين وصل إلى 828 طفلا من مختلف الجنسيات”.وكانت وزارة الخارجية، أعلنت، الثلاثاء (15 تشرين الأول 2019)، ترحيل 64 طفلاً أوزبكي الأصل من أبناء عناصر داعش.

وذكرت الخارجية، في بيان لها، أن “وزارة الخارجيّة شاركت مع مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، والأجهزة الأمنيّة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة بوابة العدالة، في ترحيل 64 طفلاً من الجنسيّة الأوزبكيّة، وسلمتهم إلى الجهات الرسمية الأوزبكيّة”.

وأضاف البيان أن “الحكومة سبق أن سلّمت أطفالاً يعودون لآباء من تنظيم داعش، وبإنجاز عمليّة الترحيل هذه يكون عدد أطفال الدواعش المُرحّلين من العراق (537) طفلاً”.ودعت وزارة الخارجية “جميع الدول التي لديها رعايا مُنضمّون إلى تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين لدى دائرة الإصلاح العراقيّة، الذين انتهت مُدّة محكوميتهم، أن تُنسّق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسيّة لأجل تسلّمهم”.