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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 04 آذار 2020 11:24 م

مقتل جندي بهجوم لداعش الإرهابي على نقطة امنية في ديالى

هجوم انتحاريفي مقديشو
افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن جنديا قتل بهجوم لداعش الإرهابي على نقطة امنية في ديالى.

وقال المصدر، ان "عناصر داعش الإرهابي هاجموا نقطة امنية بأطراف قرية الاصلاح في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل احد الجنود".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما اتخذت اجراءا مشددة".
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